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01.10.2019 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине уволена смертельно обварившая ребенка санитарка интерната

Текст: Евгения Шерешевская

На Сахалине уволена санитарка Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, из-за невнимательности которой получила смертельные ожоги несовершеннолетняя девочка, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

По итогам проведенной служебной проверки также отстранена от обязанностей и.о. директора учреждения, а заведующему отделением "Милосердие" дома-интерната объявлен выговор.

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- Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме видеоконференции с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе, - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Напомним, санитарка отделения "Милосердие" Кировского дома-интерната, положила 15-летнюю девочку в ванну, открыла кран и, не проверив температуру воды, вышла в другое помещение за памперсами и пеленкой. До возвращения сотрудницы учреждения ванна заполнялась горячей водой.

Увидев, что ребенок получил ожоги, санитарка вызвала скорую помощь. Девочку доставили в Тымовскую центральную больницу, где она умерла. Судмедэксперт назвал причиной смерти ожоговый шок.

Следственным управлением СК РФ по региону заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, по результатам которой также будут приняты меры.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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