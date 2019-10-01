На Сахалине уволена смертельно обварившая ребенка санитарка интерната

На Сахалине уволена санитарка Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, из-за невнимательности которой получила смертельные ожоги несовершеннолетняя девочка, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

По итогам проведенной служебной проверки также отстранена от обязанностей и.о. директора учреждения, а заведующему отделением "Милосердие" дома-интерната объявлен выговор.

- Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме видеоконференции с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе, - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Напомним, санитарка отделения "Милосердие" Кировского дома-интерната, положила 15-летнюю девочку в ванну, открыла кран и, не проверив температуру воды, вышла в другое помещение за памперсами и пеленкой. До возвращения сотрудницы учреждения ванна заполнялась горячей водой.

Увидев, что ребенок получил ожоги, санитарка вызвала скорую помощь. Девочку доставили в Тымовскую центральную больницу, где она умерла. Судмедэксперт назвал причиной смерти ожоговый шок.

Следственным управлением СК РФ по региону заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, по результатам которой также будут приняты меры.