Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда

Национальный парк "Земля леопарда", расположенный в Приморском крае, после публикации снимка с "невидимым" леопардом, выставил на своих страницах в социальных сетях собственное фото с замаскировавшимся хищником. Снимок был сделан на территории нацпарка старшим госинспектором Андреем Трояновым.

"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле - в разы лучше!", - написал сотрудники леопарда, предложив найти дикую кошку.

"Земля леопарда" предупреждает, что хорошо рассмотреть зверя не получится, и в этом состоит мастерство маскировки, но он абсолютно точно есть на снимке, и его можно обнаружить.

Некоторые пользователи соцсетей, включившиеся в процесс, пишут, что им удалось найти не одного, а как минимум двух леопардов и даже их детенышей. Но, как сказали "РГ" в пресс-службе нацпарка, хищник на фото все-таки один.

Фотографию, где людям предлагалось найти в лесу отдыхающего леопарда, опубликовала в Twitter девушка с ником Bella Lack. Она рассказала, что фотографию ей прислали знакомые, предложив найти хищника, который совершенно точно присутствует на снимке. Снимок вызвал ажиотаж и поставил в тупик пользователей из самых разных стран. Люди даже жаловались на головную боль, которая возникла у них в попытке найти животное на фотографии.