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01.10.2019 08:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда

Текст: Анна Бондаренко

Национальный парк "Земля леопарда", расположенный в Приморском крае, после публикации снимка с "невидимым" леопардом, выставил на своих страницах в социальных сетях собственное фото с замаскировавшимся хищником. Снимок был сделан на территории нацпарка старшим госинспектором Андреем Трояновым.

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"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле - в разы лучше!", - написал сотрудники леопарда, предложив найти дикую кошку.

"Земля леопарда" предупреждает, что хорошо рассмотреть зверя не получится, и в этом состоит мастерство маскировки, но он абсолютно точно есть на снимке, и его можно обнаружить.

Некоторые пользователи соцсетей, включившиеся в процесс, пишут, что им удалось найти не одного, а как минимум двух леопардов и даже их детенышей. Но, как сказали "РГ" в пресс-службе нацпарка, хищник на фото все-таки один.

Фотографию, где людям предлагалось найти в лесу отдыхающего леопарда, опубликовала в Twitter девушка с ником Bella Lack. Она рассказала, что фотографию ей прислали знакомые, предложив найти хищника, который совершенно точно присутствует на снимке. Снимок вызвал ажиотаж и поставил в тупик пользователей из самых разных стран. Люди даже жаловались на головную боль, которая возникла у них в попытке найти животное на фотографии.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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