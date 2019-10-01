Глава Башкирии призвал не преследовать подозреваемых в убийстве щенят

Жестокое убийство 11 щенков в стерлитамакском поселке Строймаш стало темой для обсуждения на оперативном совещании в правительстве Башкирии, на котором глава республики Радий Хабиров призвал "не устраивать линчевание и судилище" для подростков, которых подозревают в этом преступлении.

Напомним, сообщили о произошедшем в социальных сетях зоозащитники, которые нашли в подвале больницы трупы 11 щенков. Местные жители обвинили в убийстве кутят подростков, которые сначала взрывали петарды на улице, а затем якобы решили попробовать это сделать в пасти щенков. После того, как история получила большой резонанс, школьников начали преследовать в социальных сетях. Вскоре появилась еще одна версия случившегося, по которой дети ни в чем не виноваты, а просто нашли трупы щенков.

Глава РБ Радий Хабиров посоветовал не спешить с выводами: "Нужно вникнуть в эту историю. Наша задача - понять, почему это произошло, и как нам сделать так, чтобы таких фактов больше не было. Я уверен, ребята из хороших семей, но что-то их завело не туда", - заявил глава РБ на совещании.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев написал в Faсebook, что законодательство предусматривает возможность достаточно жесткого реагирования на факты садизма в отношении животных, и выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут произошедшему соответствующую оценку.

По данному факту проводит проверку региональное МВД. Трупы щенков выкопали, чтобы эксперты могли выснить вероятные причины их смерти.