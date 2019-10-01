В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что преступление, совершенное сотрудницей охранного предприятия, соответствует статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в январе прошлого года два несовершеннолетних, вооружившись охотничьими ножами, напали на пермскую школу. Им удалось беспрепятственно проникнуть в образовательное учреждение, после чего они совершили нападение на учащихся четвертого класса и учительницу.

В ходе инцидента пострадали несколько школьников и классный руководитель, которая пыталась защитить детей. Нападавшие приговорены к лишению свободы на длительные сроки.