На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего мальчика в школе села Чоя Республики Алтай.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщает СУ СК по Республике Алтай. - Причиной смерти ребенка стала сердечная недостаточность.

По данным следствия, мальчик ранее учился в данной школе, но поступил в училище и пришел, чтобы сдать учебники. Затем по собственной инициативе пошел на урок физкультуры, начал подтягиваться на турнике и потерял сознание.

Как ранее сообщала "РГ", подростка пытались спасти учитель и фельдшер, но не смогли. Прибывшие в школу по вызову медики констатировали смерть несовершеннолетнего.