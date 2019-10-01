Названы победители Международного фестиваля театров кукол в Омске

Международный фестиваль "В гостях у "Арлекина", состоявшийся в Омске уже в шестой раз, назвал имена победителей. Гран-при отправится во Францию. Приз "За лучший спектакль" вручен постановке для взрослых "GO! (ИДИ!)". Любопытно, что автор работы имеет омские корни.

Как оказалось, Полина Борисова - внучка Анастасии Варжало, которая в советское время на протяжении 18 лет возглавляла Омский кукольный театр.

- Я живу во Франции, но Омск - это город детства. И работать на сцене театра "Арлекин", в холле которого стоит бюст бабушки, - дорогого стоит, - поделилась Полина.

Сорокаминутный спектакль без слов создан Центром развития кукольного искусства "Одрадек" и театром "Пупелла-Ногес" (Франция). История одинокой пожилой женщины, которая склеивает скотчем свои воспоминания, не оставила равнодушными ни театральных деятелей, ни зрителей, устроивших постановке овацию.

Всего международное жюри во главе с Виктором Бойчевым (Болгария) оценило работы 18 театров из десяти стран. В списке лучших оказался "Дон Кихот" Екатеринбургского театра кукол, удостоенный диплома победителя в двух номинациях - "За лучшую режиссуру" и "За лучшее художественное оформление".

Музыка белорусского композитора Павла Кондрусевич к спектаклю "Ворон" Омского "Арлекина" также заслужила победу. Исполнитель роли Панталоне - омич Эдуард Павлинцев получил награду "За лучшую роль второго плана" (призы за главные роли жюри решило не присуждать).

Награду "За сохранение художественных традиций увез Тюменский театр кукол (спектакль "Про умную собачку Соню"). Московский театр кукол стал победителем в номинации "За лучший актерский ансамбль" (спектакль "Мучные младенцы").

"Новацией фестиваля" стала польская актриса Наталья Сакович (моноспектакль "Пробуждение"). Приз профессиональных зрительских симпатий достался Испанскому театру рисующего человека (Спектакль "Новые башмаки").

Спецприз банка ВТБ вручен Шанхайскому театру кукол за спектакль "Чудо-мальчик горы Хуашань". Диплом имени Марьяны Киселевой "Симпатии прессы" отправится в Токио ("Дом оборотней" - театр "Пополо").

Обладателями спецпризов "За вклад в развитие искусства театра кукол" стали Виктор Бойчев, а также основатель фестиваля "В гостях у "Арлекина" Станислав Дубков.

Спецприз жюри (за критику) присужден создателям юмористического обозрения спектаклей фестиваля артистам "Арлекина" Дмитрию Войдаку (Петрушка) и Марине Солдатовой (Марфушка).

Специалисты сожалеют, что в номинациях отсутствовали награды за кукольную инженерию.

- Екатеринбургский театр, например, представил целую феерию оригинальных конструкторских решений. Одна огромная лошадь, которой виртуозно управляет находящийся внутри актер, чего стоит. Это - настоящее чудо кукольной техники, заслуживающее самой высокой оценки, - считает художник-конструктор "Арлекина" Сергей Овчинников.

Всего спектакли фестиваля смогли увидеть более трех тысяч зрителей самого разного возраста. Следующий форум состоится в Омске в 2021 году.