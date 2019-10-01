Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. НДФЛ не будут облагаться доходы, полученные ими в виде материальной выгоды, а также в денежной или натуральной формах: компенсации, пожертвования, жилищные сертификаты и т.п.

Нынешним летом Сибирь и Дальний Восток накрыли небывалые паводки. Особенно сильно пострадала Иркутская область, где наводнение затронуло свыше 100 населенных пунктов, пострадали около 50 тысяч человек, 25 погибли.

Жители региона решение о налоговых льготах для пострадавших от ЧС ждали с надеждой. И хотя новый закон распространяется только на компенсационные выплаты, люди все равно сэкономят немало: суммы уже выплачены серьезные и выплаты продолжаются. Так, единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей - на нужды первой необходимости - получили почти 47 тысяч человек, попавших в зону паводка. Компенсацию за поврежденное имущество - 50 тысяч рублей на человека - выплатили шести тысячам жителей, а за полностью утраченное - по 100 тысяч рублей - 17,3 тысячи пострадавших. Причем около четырех тысяч человек имущественные компенсации получили по решению суда - у них не было прописки в пострадавших домах, поэтому подтверждать факт своего проживания им пришлось в судебном порядке. Процесс этот продолжается - по информации судебных органов, к 30 сентября поступило 5375 исков от граждан, 5204 из них рассмотрено, удовлетворено 4863.

Поправки в закон ликвидировали явную несправедливость

Добавим, что регион вдобавок к федеральным компенсациям ввел собственные: в понедельник был принят закон о выплатах хозяевам частных подворий за погибший урожай и скот. Более 300 семьям затопленных районов областной бюджет компенсирует временную аренду жилья - пока семья не получит сертификат и не купит новый дом или квартиру. Максимум - 12 тысяч рублей в месяц. И как признаются пострадавшие - это важное подспорье. Цены на квартиры, на аренду в том числе, после наводнения взлетели до небес, и средней семье, да еще и всего лишившейся, уже не по карману. А с маленьким ребенком, например, в общежитиях, преобразованных в пункты постоянного пребывания, находиться сложно.

Но самые крупные суммы - это, конечно, те, что указаны в жилищных сертификатах. По состоянию на 30 сентября документы на получение сертификатов поступили от 5564 семей. 4816 уже выдали их на руки. 868 семей уже купили себе квартиры или дома или же вложили сертификат в строительство, которое развернулось в Тулуне. По миллиону рублей дополнительно получат из бюджета области многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей и оставшиеся без жилья.

Все эти формы поддержки - доход, с которого необходимо уплатить положенные 13 процентов. Получалось - одной рукой государство давало, а другой забирало. Поправки в закон ликвидировали эту явную несправедливость.