Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 323-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2568; N 28, ст. 4143; N 32, ст. 5090; N 45, ст. 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8416; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2667; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112) следующие изменения:

1) пункты 83 и 84 признать утратившими силу;

2) пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46) доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или) физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями;";

3) дополнить пунктом 461 следующего содержания:

"461) доходы, полученные в качестве платы за наем (арендной платы) жилых помещений от физических лиц, указанных в пункте 46 настоящей статьи, в пределах сумм, предоставленных таким лицам на цели найма (аренды) жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пунктов 46 и 461 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин