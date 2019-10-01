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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе суд расторг брак с покойником

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Таштагольский городской суд Кемеровской области признал недействительным брак, заключенный с умершим человеком.

С иском к о расторжении незаконного супружеского союза обратился в суд прокурор города Таштагола. Как выяснилось, начальница местного ЗАГСа провела экстренную свадебную регистрацию по просьбе своей знакомой. При этом жених лежал в бессознательном состоянии в реанимации.

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Инцидент произошел в июле 2017 года. Накануне житель Таштагола отправился на рыбалку, где его товарищ случайно выстрелил ему в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Тогда гражданская жена умирающего решила в срочном порядке оформить с ним отношения.

- В результате незаконных действий женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права, и нематериальные блага,  - сообщает прокуратура Кемеровской области. - Как было установлено прокуратурой, супруга не имела намерения создать семью, а преследовала цель: обладание статусом супруги.

На следующий день после регистрации мужчина скончался, не приходя в себя. Впоследствии вдова обратилась в суд и потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный его смертью. В ее пользу взыскали 100 тысяч рублей.

Начальницу ЗАГСа признали виновной в превышении полномочий и приговорили к судебному штрафу в 10 тысяч рублей. Таштагольский городской суд удовлетворил требования прокурора и признал брак с умершим недействительным.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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