В Урус-Мартановском районе Чечни на минувшей неделе задержали двух женщин и мужчину, которые занимались шарлатанством. За деньги они обещали своим клиентам решить их личные проблемы, навести порчу на недоброжелателей и даже содействовать в карьере. С колдунами-предпринимателями, которых меньше не становится - на Кавказе вынуждены бороться даже местные власти.

Во время обыска в частном доме одной из "волшебниц" правоохранители обнаружили разнообразный магический реквизит - землю с кладбища, животный жир, замки и связанные с эзотерикой другие вещи. За определенную сумму она с помощью супруга заговаривала предметы и изготавливала талисманы от бед. А ее коллега по профессии, как выяснилось, посоветовала клиентке принести в жертву джиннам... кур, закопав их на заднем дворе своего дома. Но, когда выяснилось, что несчастные птицы никак не помогли, та пожаловалась в полицию.

А еще двух жительниц Гудермеса, также незаконно занимавшихся магией, колдовством и целительством, недавно силовики нашли с помощью сотрудников грозненского Медицинского исламского центра.

Необходимо уточнить, что существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью в исламе практикуется много веков. Однако по религиозным законам работать с такими нематериальными вещами могут только специально обученные специалисты. Они как раз и практикуют в этом центре, открывшемся десять лет назад на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Здесь страдающих различными психоневрологическими заболеваниями лечат с помощью чтения аятов (этот термин нередко употребляется для обозначения стихов Корана или различных природных процессов) и, например, кровопусканием. Лечение бесплатное - богословы получают за свой труд заработную плату.

Причем это учреждение посещают даже иностранцы.

- Спустя десять лет клиника показала и доказала всем сомневающимся, что это действительно уникальное и эффективное учреждение, специалисты которого исцеляют от широкого спектра заболеваний. То, что за все время его функционирования услугами ЦИМ воспользовались более 400 тысяч человек, говорит о том, что оно очень востребовано. Кроме того, более 50 тысяч человек приезжали за помощью специалистов клиники из соседних регионов России и стран ближнего зарубежья, - отмечает глава республики Рамзан Кадыров.

Таким образом, услуги, которые за деньги предоставляют целители на дому, можно при желании получить бесплатно и по нормам ислама. А вот салоны чародейства, которые в других регионах по прибылям уступают лишь торговцам спиртным, в СКФО встретишь довольно редко. По словам экспертов, это говорит только о специфике уклада жизни в данных регионах, так как сейчас резко пошло в гору предложение услуг на расстоянии. Проще говоря, бизнес переместился во Всемирную паутину. Действуют такие "маги" довольно изобретательно - с помощью различных мессенджеров, социальных сетей и программ видеосвязи. При этом установить их личность бывает довольно трудно: современные шаманы регулярно меняют свои псевдонимы.

- Спектр подобных услуг у тех, кто использует необъятные возможности интернета, огромный. Они обещают отвороты и привороты, чистки и ритуалы, обряды и сглазы, защиту и заговоры, открытие каналов и прочие мудреные "колдунства". Найти специалиста с такими разноплановыми талантами среди других профессий, например программиста, знающего 15 языков программирования, просто невозможно. Даже те, кто верит в нетрадиционную медицину и сверхъестественное, при виде такого перечня услуг могли бы усомниться в компетенции такого специалиста, - рассказывает специалист по IT-технологиям Евгений Сайбаталов, который столкнулся с этой сферой бизнеса, когда создавал сайт для одного из магов.

Выясняется и еще одна любопытная деталь. Колдуны помладше выбирают, как правило, распространенные фамилии вкупе с редким именем, чтобы оно резко выделялось, или вообще оставляют только имя, добавив к нему, например, госпожа или леди. А вот мошенники постарше используют чаще имя и отчество, нередко добавляя слова бабушка и целительница.

Имеется множество объединений и сайтов магов, где они обвиняют друг друга в шарлатанстве и собирают компромат

Клиентов такие предприниматели ищут там, где об их существовании может узнать как можно больше людей. Так, в Ставрополе приглашение воспользоваться услугами многочисленных "белых", "черных" и другого вида магов часто встретишь в городских маршрутках. Причем решение о том, что размещать в салоне (стоимость - несколько тысяч рублей в месяц), принимает владелец транспорта.

Но больше всего рекламы услуг магов можно найти на сайтах бесплатных объявлений, а также в "Инстаграме" и профильных группах популярных соцсетей, особенно в "Одноклассниках", что вполне объяснимо: именно сюда заходят посетители постарше, которые чаще прибегают к услугам колдунов. Нередко баннеры с рекламой магических услуг размещаются на тематических форумах о здоровье.

Как показывает практика, большинство клиентов - это женщины средних лет и пожилого возраста, мужчин - не более 10-20 процентов.

Причем привлечь магов и целителей к ответственности довольно сложно, ведь никаких официальных договоров они, как правило, не заключают. Однако способы борьбы с такими "бизнесменами" все-таки имеются.

- В этих случаях спорные ситуации регулируются Уголовным или Административным кодексом РФ. Однако лишь в том случае, когда в деле присутствуют суммы свыше 2500 рублей: тогда вашего обидчика можно обвинить в мошенничестве - умышленном введении человека в заблуждение. Чтобы привлечь колдуна или целителя к ответственности, необходимы доказательства - свидетели передачи денег или подтверждения передачи денег. По отношению к целителям может применяться и статья за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Но правоохранители крайне редко заводят такие дела, так как довести до суда их довольно сложно, - рассказал корреспонденту "РГ" гендиректор юридического агентства "Аба" Алексей Абазов.

Действительно, судебной практики за оказание магических услуг практически не существует. Во всяком случае, на просьбу корреспондента "РГ" вспомнить хотя бы один такой процесс представители Феми-ды кавказского региона лишь разводили руками и поясняли причину тем, что зачастую гадалки сегодня - это официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели, в свидетельстве которых имеется вид такой деятельности, как "Предоставление прочих персональных услуг". Они платят налоги, а наказать кого-то за сам факт их оказания невозможно. Люди отдают деньги за ритуал, а причин, по которым он не удался, маг может назвать десятки.

И если чеченским правоохранителям удастся довести расследуемые сейчас в Гудермесе и Урус-Мартановском районе дела против колдунов до суда, то эти процессы станут первыми подобными в СКФО чуть ли не за последние несколько десятилетий.А ведь в этом, зачастую нелегальном бизнесе крутятся громадные деньги.

Как "ясновидящая Анна" из Нальчика призналась корреспонденту "РГ", цена на услуги обычно договорная и зависит от сложности работы.

- Клиент присылает свою фотографию или снимок человека, судьбу которого нужно узнать, объясняет, что именно хочет выяснить о прошлом или будущем. Исходя из поставленной задачи, я называю цену услуги. Обычно она варьируется от 300 до трех тысяч рублей, но может оказаться намного выше, если задание совсем уж сложное. Могу предложить и дополнительные услуги - обслуживать и принимать клиентов из любых регионов и даже других стран, - уточнила собеседница.

Любопытно, что сегодня имеется множество объединений и сайтов магов, где они обвиняют друг друга в шарлатанстве и собирают компромат, то есть конкурентная борьба идет ожесточенная.

Проведенное несколько лет назад исследование Российской академии медицинских наук показало, что у 95 процентов народных целителей в стране нет медицинского образования, то есть, обращаясь к подобным специалистам за помощью, человек сильно рискует, тратит драгоценное время и деньги. Оборот бизнеса магов и колдунов огромен и практически целиком остается в теневом секторе экономики.

За колдовство - по статье

Из всех бывших советских республик колдовство преследуется сегодня по закону лишь в Таджикистане. Еще в 2008 году здесь ввели за подобные дела административное наказание. Но число магов продолжало стремительно расти, как количество всевозможных ЧП в этой сфере, поэтому в 2015-м в УК республики ответственность стала уголовной (от трех до восьми лет лишения свободы). Причем отдельная статья посвящена "сексуальному насилию" во время занятия чародейством. Правда, если осужденные заплатят штраф в размере 200 сомони (полторы тысячи рублей) за каждый день заключения, то они могут быть выпущены на волю.

Кстати

В России уже пытались вывести оккультно-магические ритуалы в легальную плоскость или вовсе запретить. В 2014 году в Госдуму был внесен законопроект, который должен был "защитить население и информационное пространство от негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, спиритов и экстрасенсов, в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество, а также иных лиц". Однако этот документ, по словам специалистов, оказался довольно слабо проработан с юридической точки зрения и был отклонен уже в первом чтении.