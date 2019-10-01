Циклон принес на Северо-Запад проливные дожди и штормовой ветер

До конца недели в регионах Северо-Запада будут идти дожди, также ожидается штормовой ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Непогоду в регионы СЗФО принес атлантический циклон, его центр находится сейчас в южных районах Финляндии.

Проливные дожди ожидаются в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Также ливни придут в Петербург. Готовясь к циклону, в Петербурге еще ночью закрыли дамбу. Ожидается, что подъем воды в Финском заливе составит 160-170 сантиметров.

Кроме того, вчера вечером в Северной столице закрыли несколько садов и парков. Дело в том, что помимо проливных дождей 1 октября в Петербурге обещают штормовой ветер. Ожидается, что его порывы будут достигать 24 метров в секунду.

Также циклон затронет западные районы Вологодской области. В Заполярье синоптики прогнозируют мокрый снег.

По оценкам метеорологов, со 2 октября центр циклона направится в сторону Поморья, это принесет в Архангельскую, Мурманскую области и Карелию снегопады.

Более южные регионы СЗФО окажутся под влиянием уже нового циклона с Атлантики, а к концу недели на Северо-Запад придет похолодание.