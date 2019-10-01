Смартфон сможет предотвратить аварии на дороге

Неожиданный вариант помощи водителям предложили ученые Санкт-Петербургского университета ИТМО. Доверить слежку за водителем они решили... смартфону. Достоинство очевидно: он есть у каждого, а значит, в кабине не надо устанавливать никакие дополнительные устройства. Достаточно скачать бесплатное приложение.

Мы постоянно слышим: заснул за рулем, устал, потерял внимание. Итог - авария, нередко даже с жертвами. Красноречива и статистика: погодные условия и поломка автомобиля становятся причиной менее чем 10 процентов ДТП. Все остальное - вина человека. Его невнимательность или излишняя самонадеянность, что нередко совмещено с употреблением алкоголя. И конечно, усталость водителя. По оценкам, именно она является причиной 25 процентов аварий во время длительной поездки. Доказано, что всего 4 часа вождения снижают реакцию в два раза, а восемь часов - в 6 раз.

По статистике, усталость - причина 25 процентов ДТП во время длительных поездок. Фото: sbeaverphoto / iStock

В ведущих странах разрабатываются различные системы "слежки" за состоянием водителя, но пока ни одна не стала серийной. Остаются на стадии испытаний опытных образцов. Причина? Во-первых, сложно и дорого. Что и понятно, учитывая набор параметров. Система с помощью установленной в кабине видеокамеры следит за закрытием глаз, частотой и глубиной дыхания, частотой зевания, напряжением лицевых мышц, наклоном головы. Еще две видеокамеры оценивают манеру вождения, для чего следят за скоростью движения, использованием тормозов, дополнительных устройств управления, силой вращения руля, траекторией движения машины.

Система автоматически информирует человека о необходимости отдыха и подает экстренные сигналы для увеличения бдительности. Но даже несмотря на такой, казалось бы, супербдительный контроль, эта техника часто ошибается при оценке состояния водителя. А потому никак не может выйти в широкое внедрение. Созданная питерскими учеными система с применением смартфонов решает проблему.

- В гаджеты встроены датчики, которые выполняют много разных функций, - говорит руководитель проекта, кандидат технических наук Алексей Кашевник. - Например, с помощью фронтальной камеры можно отслеживать положение головы и степень открытости глаз, чтобы вовремя определить признаки сонливости и ослабленного внимания. Громкость голоса позволит выявить нетрезвых или находящихся в состоянии стресса людей.

Но как эти "сигналы" правильно использовать, не допуская ложных срабатываний? Если водитель совсем закрыл глаза, все очевидно: установленный в кабине смартфон бьет в набат - SOS. А если признаки долгоиграющие: зевота, моргание, клевание носом? Здесь вступает в дело умная программа. В ней заложены пороговые параметры: число за определенные промежутки времени зевков, наклонов головы, степени открытости глаз и т.д. Только при превышении этих критических значений система предупреждает водителя. Кроме того, смартфон фиксирует скорость движения машины и повороты. И когда автолюбитель смотрит не в ту сторону, куда совершает маневр, программа сообщает ему о "нарушении", что помогает избежать аварийной ситуации.

Смартфон можно закрепить на лобовом стекле автомобиля. Важно отметить, что система работает параллельно с навигационной и не мешает приему вызовов и сообщений. На данный момент "антиаварийное" приложение уже скачали более 5000 человек со всего мира.

- Мы не собираемся соперничать с системами, которые испытывают ведущие мировые автопроизводители и собираются ставить их на свои машины, - говорит Алексей Кашевник. - Конечно, они будут существенно точнее, чем наша. Но наша намного проще и во много раз дешевле.

"Антиаварийное" приложение на свои смартфоны уже скачали более 5000 человек со всего мира

Подчеркнем, что авторы постоянно совершенствуют проект. Ведь в реалии возникают самые разные ситуации. Скажем, за рулем китаец, у которого уровень закрытости глаз не такой, как у европейца. И программа должна учесть этот нюанс. Или в глаза водителю бьет солнце, что вынуждает прищуриваться. И здесь программа должна сообразить, чтобы не выдать ложное срабатывание. Все это позволит повысить точность работы антиаварийного смартфона. Статья о разработке питерских ученых опубликована в журнале IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. Работа поддержана Российским научным фондом. Бесплатное приложение Drive Safely доступно для скачивания в Google Play.