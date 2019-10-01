Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву

Депутаты Государственного совета Республики Крым поедут на пассажирском поезде со станции Симферополь в Москву. О планах железнодорожного вояжа заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

- Станция Джанкой уже ждет первые поезда, - отметил спикер. - У классика есть "Путешествие из Петербурга в Москву". А я дал обещание, что депутаты Госсовета поедут на поезде из Симферополя в Москву. Нам очень важно знать, как будет работать железная дорога.

По мнению Константинова, сегодняшняя дата - год с момента запуска движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту - это повод еще раз отметить исторический прорыв, которым стало возведение этого сооружения.

- Экономика полуострова начала "дышать" в полном объеме, - считает Константинов. - При переправе на поставку груза с материка уходило по несколько месяцев. На пароме выстраивались очереди. При той системе Крым был закупорен. Сейчас же республика выстраивает работу с Краснодарским краем, Ростовской областью и Ставропольским краем. Сотрудничество предприятий идет естественным путем. Открытие стало колоссальным историческим событием, которое изменило ход развития нашего полуострова.

Также Константинов считает, что с политической точки зрения значимость Крымского моста невозможно оценить. Ведь благодаря мосту полуостров уверенно идет к самостоятельному формированию регионального бюджета.

- Только великая страна могла реализовать такой масштабный проект. Мы идем очень уверенными темпами к точке безубыточности региона. Запуск железной дороги в конце года даст еще больший поток, - уверен председатель Госсовета.

Напомним, сегодня стало известно, что за год с момента открытия Крымского моста для грузового транспорта по нему проехали 723 тысячи машин весом более 3,5 тонн. Их владельцы сэкономили 14 миллиардов рублей за счет упрощения логистики.