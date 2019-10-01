Новости

В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 21:15
ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке 21:00
Нурмагомедов проводит спарринги 20:44
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 20:40
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки 20:36
Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области 20:22
ГБУ "Автомобильные дороги" отсудило у организаторов акции в Москве 3,5 млн 20:21
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 20:20
Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера" 20:16
От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России 20:14
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель 20:02
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 19:58
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России" 19:00
Венесуэла провела платеж по долгу России 18:55
"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске 18:53
Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов 18:52
Северный поток построен на 83 процента 18:44
Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 19:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Депутаты Государственного совета Республики Крым поедут на пассажирском поезде со станции Симферополь в Москву. О планах железнодорожного вояжа заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд с журналистами

- Станция Джанкой уже ждет первые поезда, - отметил спикер. - У классика есть "Путешествие из Петербурга в Москву". А я дал обещание, что депутаты Госсовета поедут на поезде из Симферополя в Москву. Нам очень важно знать, как будет работать железная дорога.

По мнению Константинова, сегодняшняя дата - год с момента запуска движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту - это повод еще раз отметить исторический прорыв, которым стало возведение этого сооружения.

- Экономика полуострова начала "дышать" в полном объеме, - считает Константинов. - При переправе на поставку груза с материка уходило по несколько месяцев. На пароме выстраивались очереди. При той системе Крым был закупорен. Сейчас же республика выстраивает работу с Краснодарским краем, Ростовской областью и Ставропольским краем. Сотрудничество предприятий идет естественным путем. Открытие стало колоссальным историческим событием, которое изменило ход развития нашего полуострова.

Фото: iStock
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив

Также Константинов считает, что с политической точки зрения значимость Крымского моста невозможно оценить. Ведь благодаря мосту полуостров уверенно идет к самостоятельному формированию регионального бюджета.

- Только великая страна могла реализовать такой масштабный проект. Мы идем очень уверенными темпами к точке безубыточности региона. Запуск железной дороги в конце года даст еще больший поток, - уверен председатель Госсовета.

Напомним, сегодня стало известно, что за год с момента открытия Крымского моста для грузового транспорта по нему проехали 723 тысячи машин весом более 3,5 тонн. Их владельцы сэкономили 14 миллиардов рублей за счет упрощения логистики.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Железные дороги Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства