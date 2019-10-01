Назначен премьер-министр Республики Крым

Крымские депутаты согласовали назначение на должность председателя Совета министров республики врио руководителя правительства РК Юрия Гоцанюка. Такое решение они приняли сегодня на сессии регионального парламента.

Его кандидатуру в Госсовет внес глава Крыма Сергей Аксенов. Перед этим они согласовали освобождение Гоцанюка от должности зампредседателя Совмина РК.

Аксенов отметил, что Совмин по-прежнему будет заниматься внутренней хозяйственной повесткой и реализацией конкретных проектов в Крыму.

- Юрий Гоцанюк - человек системный, уверен, он справится с этой работой, - сказал ранее Аксенов. - Безусловно, контроль за выполнением поставленных задач оставляю за собой.

Гоцанюк поблагодарил главу Крыма за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, знания, опыт для решения поставленных задач. В частности, ускорить реализацию ФЦП, майских указов президента и нацпроектов в Крыму.

В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что вопрос разделения полномочий главы республики и премьера рассматривался в Крыму несколько лет. Это связано с большим объемом задач, которые надо решать одновременно быстро и четко, чтоб не тормозилось финансирование.

Напомним, в предыдущие пять лет должности главы Крыма и премьер-министра правительства были совмещены. Их занимал Сергей Аксенов. В соответствии с Конституцией РК, Госсовет только согласовывает назначение председателя СМ РК, а назначает его - глава республики.

Справка "РГ"

Гоцанюк Юрий Михайлович родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. В разное время возглавлял Нижнегорскую и Первомайскую райгосадминистрации. С 2016 работал заместителем председателя Совета министров РК. 20 сентября 2019 года накануне отставки правительства Аксенов назначил Гоцанюка врио премьер-министра.