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01.10.2019 12:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен премьер-министр Республики Крым

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Крымские депутаты согласовали назначение на должность председателя Совета министров республики врио руководителя правительства РК Юрия Гоцанюка. Такое решение они приняли сегодня на сессии регионального парламента.

Его кандидатуру в Госсовет внес глава Крыма Сергей Аксенов. Перед этим они согласовали освобождение Гоцанюка от должности зампредседателя Совмина РК.

В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра

Аксенов отметил, что Совмин по-прежнему будет заниматься внутренней хозяйственной повесткой и реализацией конкретных проектов в Крыму.

- Юрий Гоцанюк - человек системный, уверен, он справится с этой работой, - сказал ранее Аксенов. - Безусловно, контроль за выполнением поставленных задач оставляю за собой.

Гоцанюк поблагодарил главу Крыма за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, знания, опыт для решения поставленных задач. В частности, ускорить реализацию ФЦП, майских указов президента и нацпроектов в Крыму.

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В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что вопрос разделения полномочий главы республики и премьера рассматривался в Крыму несколько лет. Это связано с большим объемом задач, которые надо решать одновременно быстро и четко, чтоб не тормозилось финансирование.

Напомним, в предыдущие пять лет должности главы Крыма и премьер-министра правительства были совмещены. Их занимал Сергей Аксенов. В соответствии с Конституцией РК, Госсовет только согласовывает назначение председателя СМ РК, а назначает его - глава республики.

Справка "РГ"

Гоцанюк Юрий Михайлович родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. В разное время возглавлял Нижнегорскую и Первомайскую райгосадминистрации. С 2016 работал заместителем председателя Совета министров РК. 20 сентября 2019 года накануне отставки правительства Аксенов назначил Гоцанюка врио премьер-министра.

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