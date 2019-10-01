В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей

Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии общего режима семейную пару - владельцев частного детского сада "Полина", в котором во время тихого часа малышей туго связывали пеленками и простынями.

Как сообщает пресс-служба СК региона, детсад функционировал с апреля 2016 по август 2018 года. При этом учреждение оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно законодательству о пожарной безопасности и санитарным нормам. При этом за услуги садика с родителей брали всего 3500 рублей в месяц.

"Астраханцы, понимая, что не могут уследить за всеми детьми, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, днем совместно с воспитателями и нянечками связывали детей в возрасте до шести лет простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Скандал разразился в августе прошлого года, когда "тихий час" попал на видео. В ходе расследования следователям и криминалистам пришлось допросить более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими. Расследование дела было затруднено тем, что не все потерпевшие, могли дать показания в силу возраста.

По информации пресс-службы прокуратуры области, супругов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Помимо того, осужденные заплатят штраф в 100 тысяч рублей.