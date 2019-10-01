Новости

Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России" 19:00
Венесуэла провела платеж по долгу России 18:55
"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске 18:53
Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов 18:52
Северный поток построен на 83 процента 18:44
Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей

Текст: Наталья Коротченко

Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии общего режима семейную пару - владельцев частного детского сада "Полина", в котором во время тихого часа малышей туго связывали пеленками и простынями.

Как сообщает пресс-служба СК региона, детсад функционировал с апреля 2016 по август 2018 года. При этом учреждение оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно законодательству о пожарной безопасности и санитарным нормам. При этом за услуги садика с родителей брали всего 3500 рублей в месяц.

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

"Астраханцы, понимая, что не могут уследить за всеми детьми, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, днем совместно с воспитателями и нянечками связывали детей в возрасте до шести лет простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Скандал разразился в августе прошлого года, когда "тихий час" попал на видео. В ходе расследования следователям и криминалистам пришлось допросить более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими. Расследование дела было затруднено тем, что не все потерпевшие, могли дать показания в силу возраста.

По информации пресс-службы прокуратуры области, супругов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Помимо того, осужденные заплатят штраф в 100 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства