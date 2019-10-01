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01.10.2019 10:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК. Такое решение было принято сегодня депутатами Госсовета РК.

Аксенов позвал крымчан в министры

Соответствующий проект постановления на рассмотрение парламента внес глава Крыма Сергей Аксенов. В соответствии с документом, постановление Госсовета от 9 октября 2014 года "О совмещении главой РК своей должности с должностью председателя Совета министров РК" было признано утратившим силу.

В пояснительной записке говорится, что это необходимо для "устранения правовой неопределенности" и "оптимизации работы системы исполнительной власти".

Ранее Аксенов отметил, что разделение полномочий позволит усилить представительские функции главы республики.

- Это сотрудничество с федеральными органами, с руководством других субъектов РФ, а также активизация международной повестки, - пояснил он ранее, комментируя инициативу. - Кроме того, намерен уделять больше времени общению с гражданами.

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Он также добавил, что внутренняя хозяйственная повестка, работа с исполнительными органами власти, с местными администрациями останется в ведении правительства республики. При этом Аксенов оставит за собой контроль над ситуацией в РК.

Напомним, в предыдущие пять лет эти должности были совмещены. Их занимал Сергей Аксенов.

Справка "РГ"

В соответствии с Конституцией РК, Госсовет избирает главу РК и согласовывает назначение на должность председателя Совета министров региона. Глава РК с согласия парламента назначает премьера, его замов, министров курортов и экологии. Глава представляет республику в отношениях с федеральными госорганами, органами власти других субъектов РФ и при осуществлении внешнеэкономических связей. В то же время работу Совета министров организует его председатель.

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