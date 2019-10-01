16-летний екатеринбуржец победил в конкурсе Русского географического общества.

Со Степаном Симоновым и его мамой Вероникой мы встречаемся на набережной Исети, рядом с памятником конструктивизма - спортивным центром "Динамо". Обладатель звания "Лучший гид России. До 18 лет" обещал небольшую экскурсию.

- Это место вдохновило меня на видеоролик, благодаря которому я выиграл в конкурсе, - объясняет Степан. - На противоположном берегу стоит самое высокое сооружение Екатеринбурга - башня "Исеть". А еще отсюда видно первую высотку Свердловска, построенную в 1930-х годах.

Симоновы о конкурсе узнали случайно: увидели рекламу в соцсети. На победу не рассчитывали: видели, что конкурентам помогали профессионалы. Степан все делал сам. Опыт уже был: года полтора назад он снимал короткометражку для проекта по ИЗО. Тогда же завел канал на YouTube. Это не дань моде, а место для хранения работ. Сам себя с легкой руки старшего брата называет не иначе как "прости, господи, видеоблогер".

- Когда начинаются съемки, в квартире кавардак, - смеется Вероника. - В одну комнату перемещаются все торшеры и светильники. К беспорядку я отношусь спокойно. Если у человека есть увлечение, почему бы не помочь?

Для конкурса Степан подготовил два ролика - про высотки Екатеринбурга и про памятники и связанные с ними приметы. Оказывается, если попрыгать по кнопкам памятника клавиатуре, набирая желание, а потом двумя ногами "нажать" Enter, оно исполнится. А если дотянуться до клавиш Ctrl+Alt+Delete, можно "перезагрузить" жизнь. Об этих приметах Степану рассказывала мама.

Информация о городе собирается в семье сама собой: понравилось место или здание - читают о нем, рассказывают друг другу.

- На церемонии награждения кто-то сказал, что Степан сумел вдохнуть жизнь в обезличенные вещи, - вспоминает мама. - Мы специально его не учим видеосъемке, чтобы в голове не было штампов. Возможно, благодаря свежему взгляду он и победил.

Главный родительский секрет Вероники - улавливать интерес сына и аккуратно подталкивать чадо в этом направлении. Не заставлять, а именно увлекать. И не переживать, если интерес вдруг угасает.

У Степана увлечения меняются со скоростью света: пару месяцев назад он мечтал связать жизнь с компьютерной безопасностью, до этого - стать изобретателем, потом - музыкантом (даже окончил музыкальную школу), сейчас задумывается о том, чтобы вести телепрограммы о путешествиях. Параллельно учится в физико-математическом классе. Вуз еще не выбрал, но точно знает, что останется в Екатеринбурге.

- Хочу стать первым, кто снимет фильм на другой планете, - когда Степан говорит это, кажется, мечта вполне осуществима. - Одна из целей - научиться общаться с людьми. После победы в конкурсе начались интервью, и я стал лучше формулировать мысли. Хочу поездить по миру, пересечь экватор, нулевой меридиан. Главное - чем-то интересоваться, везде участвовать. У меня есть одноклассники, которые уже в 16 лет живут скучной жизнью, - молодые старички. Так быть не должно.

Кстати

В этом году на конкурс "Лучший гид России" участники прислали 646 работ. Жюри предстояло выбрать лучших в четырех номинациях: "Музей", "Город", "Проводник" и "До 18 лет". Степан Симонов разделил первое место с Сабиной Подосеновой из деревни Вершинино Архангельской области.

Где посмотреть ролики: ссылка 1 и ссылка 2.