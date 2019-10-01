В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД

Реакция НАТО на инициативу России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мораторий был объявлен президентом Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает, - сказал он. - К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру".

25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс получил от России письмо с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но "не считает его заслуживающим доверия". Свою позицию она объяснила тем, что Россия уже развернула системы SSC-8 в нарушение договора о РСМД, и "до тех пор, пока она не уничтожит эти системы, мораторий на развертывание не является реальным предложением".