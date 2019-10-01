Россияне смогут общаться с налоговиками через многофункциональные центры

Новости

Студенты разработают проект реставрации здания Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
В Госдуме посоветовали переходить на "четырехдневку" поэтапно 17:02
Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 17:15
Рубрика: Экономика

Далеко ходить не надо

Россияне смогут общаться с налоговиками через многофункциональные центры
У граждан появился еще один способ общения с налоговой - через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С их помощью можно будет направлять в инспекцию документы и получать ответ. Об этом говорится в законе, который публикует "Российская газета".
Граждане привыкли общаться с государством через многофункциональные центры. Фото: Сергей Михеев Граждане привыкли общаться с государством через многофункциональные центры. Фото: Сергей Михеев
Граждане привыкли общаться с государством через многофункциональные центры. Фото: Сергей Михеев

Сегодня такие услуги доступны жителям Москвы и некоторых других регионов. Поправки в Налоговый кодекс, которые подписал президент Владимир Путин, расширяют эту практику на всю страну.

Фото: МЧС РФ/ТАСС
Пострадавшие от стихии одобрили поправки в Налоговый кодекс

Через МФЦ можно будет подать налоговую декларацию, получить налоговое уведомление для уплаты имущественных налогов, передать заявление на льготы. Как уточняется в законе, такой формат общения между налогоплательщиками и налоговиками будет возможен при условии, что региональные власти примут соответствующее решение.

То, что многофункциональные центры становятся полноценными посредниками между гражданами и ФНС, - логичный шаг, считают эксперты. Сейчас это, пожалуй, самая востребованная государственная структура, в которой можно решить все или почти все вопросы, касающиеся взаимодействия граждан и государства, отмечает Наталья Бокова, эксперт компании СКБ Контур.

Люди привыкли пользоваться услугами МФЦ, доверяют им. Нужно учитывать также удобное территориальное расположение и график работы таких центров, то, что почти все граждане о них знают. "Появление такого "посредника" благоприятно скажется на практике взаимодействия граждан с налоговиками", - полагает Бокова.

Через многофункциональный центр можно будет подать налоговую декларацию, заявление на льготы или получить уведомление для уплаты налогов

Закон предусматривает, что при получении документов сотрудники МФЦ будут в обязательном порядке проставлять дату их приема, а в налоговую инспекцию отправлять самое позднее - на следующий день.

В случае, например, с налоговой декларацией датой ее сдачи в ФНС будет считаться день приема документа многофункциональным центром. "Определение четкой даты получения документов очень важно в случаях, когда речь идет о начислении пени, штрафа", - поясняет Наталья Бокова.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Некоторые доходы россиян освободили от НДФЛ

Если человек захочет получить ответ от налоговых органов через МФЦ, ему потребуется заявить о своем желании в письменной форме. В этом случае налоговики должны будут передать документ в многофункциональный центр не позже чем через два дня после того, как он будет готов.

"Важно, чтобы сотрудники МФЦ предупреждали граждан о возможности получить ответ из налоговой также через "посредника", - указывает Наталья Бокова. - Ведь далеко не всегда в такие центры обращаются люди, знающие нюансы налогового законодательства".

О долгах сообщит SMS

Федеральная налоговая служба благодаря поправкам в Налоговой кодекс сможет расширить практику информирования налогоплательщиков о задолженности с помощью sms и электронной почты.

Подразумевается, что сообщать плательщикам налогов, взносов и сборов о недоимках, задолженностях по пеням, штрафам и процентам налоговики будут не чаще чем один раз в квартал при условии, что гражданин дал на это письменное согласие.

Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе ФНС, детали такого взаимодействия с налогоплательщиками сейчас прорабатываются. Ранее налоговая служба уже проводила тестирование новых способов информирования граждан об имеющихся у них задолженностях по имущественным налогам. В этом году в пилотном режиме такие сообщения рассылались в виде sms и через мобильное приложение одного из крупнейших банков.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство Налоговая реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства