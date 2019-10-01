Россияне смогут общаться с налоговиками через многофункциональные центры

У граждан появился еще один способ общения с налоговой - через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С их помощью можно будет направлять в инспекцию документы и получать ответ. Об этом говорится в законе, который публикует "Российская газета".

Сегодня такие услуги доступны жителям Москвы и некоторых других регионов. Поправки в Налоговый кодекс, которые подписал президент Владимир Путин, расширяют эту практику на всю страну.

Через МФЦ можно будет подать налоговую декларацию, получить налоговое уведомление для уплаты имущественных налогов, передать заявление на льготы. Как уточняется в законе, такой формат общения между налогоплательщиками и налоговиками будет возможен при условии, что региональные власти примут соответствующее решение.

То, что многофункциональные центры становятся полноценными посредниками между гражданами и ФНС, - логичный шаг, считают эксперты. Сейчас это, пожалуй, самая востребованная государственная структура, в которой можно решить все или почти все вопросы, касающиеся взаимодействия граждан и государства, отмечает Наталья Бокова, эксперт компании СКБ Контур.

Люди привыкли пользоваться услугами МФЦ, доверяют им. Нужно учитывать также удобное территориальное расположение и график работы таких центров, то, что почти все граждане о них знают. "Появление такого "посредника" благоприятно скажется на практике взаимодействия граждан с налоговиками", - полагает Бокова.

Через многофункциональный центр можно будет подать налоговую декларацию, заявление на льготы или получить уведомление для уплаты налогов

Закон предусматривает, что при получении документов сотрудники МФЦ будут в обязательном порядке проставлять дату их приема, а в налоговую инспекцию отправлять самое позднее - на следующий день.

В случае, например, с налоговой декларацией датой ее сдачи в ФНС будет считаться день приема документа многофункциональным центром. "Определение четкой даты получения документов очень важно в случаях, когда речь идет о начислении пени, штрафа", - поясняет Наталья Бокова.

Если человек захочет получить ответ от налоговых органов через МФЦ, ему потребуется заявить о своем желании в письменной форме. В этом случае налоговики должны будут передать документ в многофункциональный центр не позже чем через два дня после того, как он будет готов.

"Важно, чтобы сотрудники МФЦ предупреждали граждан о возможности получить ответ из налоговой также через "посредника", - указывает Наталья Бокова. - Ведь далеко не всегда в такие центры обращаются люди, знающие нюансы налогового законодательства".

О долгах сообщит SMS

Федеральная налоговая служба благодаря поправкам в Налоговой кодекс сможет расширить практику информирования налогоплательщиков о задолженности с помощью sms и электронной почты.

Подразумевается, что сообщать плательщикам налогов, взносов и сборов о недоимках, задолженностях по пеням, штрафам и процентам налоговики будут не чаще чем один раз в квартал при условии, что гражданин дал на это письменное согласие.

Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе ФНС, детали такого взаимодействия с налогоплательщиками сейчас прорабатываются. Ранее налоговая служба уже проводила тестирование новых способов информирования граждан об имеющихся у них задолженностях по имущественным налогам. В этом году в пилотном режиме такие сообщения рассылались в виде sms и через мобильное приложение одного из крупнейших банков.