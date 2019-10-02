Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2001, N 53, ст. 5016; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636; N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 31; N 18, ст. 2118; N 22, ст. 2563, 2564; 2008, N 26, ст. 3022; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5500, 5519; 2009, N 29, ст. 3632; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6450; 2010, N 1, ст. 4; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5752; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6420; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575, 4593; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3445; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2924; N 26, ст. 3372, 3404; N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 15; N 10, ст. 1419; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 2016, N 1, ст. 6; N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2486, 2506, 2510; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4174, 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4453; N 47, ст. 6848, 6849; N 49, ст. 7307, 7312, 7313, 7315; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1291; N 30, ст. 4534; N 31, ст. 4819, 4821; N 32, ст. 5072, 5087, 5095, 5127; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7519; N 53, ст. 8416, 8419, 8472; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2667; N 23, ст. 2908) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный проект" - ограниченный по времени и затрачиваемым ресурсам комплекс мероприятий, предусматривающих создание и последующую эксплуатацию нового имущественного комплекса и (или) нематериальных активов либо модернизацию (реконструкцию, техническое перевооружение) существующего имущественного комплекса в целях создания нового производства товаров (работ, услуг), увеличения объемов существующего производства товаров (работ, услуг) и (или) предотвращения (минимизации) негативного влияния на окружающую среду.";

б) в пункте 5 слова "государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ";

2) статью 21 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Налогоплательщики - физические лица вправе также представлять в налоговые органы документы (сведения) и получать от налоговых органов документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых в соответствии с решениями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации организована такая возможность, в случаях, если настоящим Кодексом предусмотрены представление в налоговые органы и получение от налоговых органов таких документов (сведений) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг днем их представления считается дата их приема многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом налогоплательщику - физическому лицу многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг выдается расписка или иной документ, подтверждающий прием документов (сведений).";

3) в статье 23:

а) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Налогоплательщики-организации помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам (далее в настоящем пункте - сообщение о наличии объекта налогообложения), в случае неполучения сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.

Сообщение о наличии объекта налогообложения с приложением копий документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, и (или) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган в случае, если организации было передано (направлено) сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщение об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в отношении этого объекта или если организация представляла в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения.";

б) в подпункте 7 пункта 34 слова "полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений" заменить словами "которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения";

4) в статье 258:

а) в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 4 слова "вложений в соответствии" заменить словами "вложений, определяющих сумму финансирования регионального инвестиционного проекта, в соответствии";

в абзаце первом подпункта 41 слова "вложений, осуществленных" заменить словами "вложений, определяющих сумму финансирования регионального инвестиционного проекта и осуществленных";

б) в пункте 2:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) региональный инвестиционный проект предусматривает производство товаров участником регионального инвестиционного проекта в рамках единого технологического процесса на территориях нескольких указанных только в подпункте 1 или только в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи субъектов Российской Федерации.

Единым технологическим процессом для целей настоящего подпункта признается совокупность взаимосвязанных технологических операций, необходимых для производства товаров при реализации регионального инвестиционного проекта с использованием имущества, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, расходы на которое составляют объем капитальных вложений, осуществленных участником регионального инвестиционного проекта;";

в подпункте 2 слова "указанных в подпункте 1 или 11 пункта 1" заменить словами "указанных только в подпункте 1 или только в подпункте 11 пункта 1";

в) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) региональный инвестиционный проект, направленный на добычу драгоценных металлов, предусматривает их последующий аффинаж в специализированных организациях, перечень которых установлен в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".";

5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 2515 слова "доходы в виде дивидендов" заменить словами "доходы, указанные в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса";

6) пункт 4 статьи 30 после слов "внебюджетными фондами" дополнить словами ", а также с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг";

7) в статье 31:

а) в пункте 4:

абзац второй после слов "непосредственно под расписку" дополнить словами ", через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае направления документа налоговым органом через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг датой его получения считается день, следующий за днем получения указанного документа многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.";

б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством CMC-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

8. Взаимодействие налоговых органов с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг может осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Документы (сведения), представляемые в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее дня, следующего за днем их приема, направляются многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в налоговый орган в форме электронных документов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Порядок взаимодействия налоговых органов с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и требования к формированию электронных документов, используемых при таком взаимодействии, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Порядок передачи документов (сведений), принятых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в налоговые органы на бумажном носителе, порядок передачи по результатам рассмотрения указанных документов (сведений) налоговыми органами документов на бумажном носителе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг определяются соглашением взаимодействующих сторон.

В случае представления физическим лицом в налоговый орган документов (сведений), за исключением налоговых деклараций, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по просьбе этого физического лица, выраженной в письменной форме, о получении по результатам рассмотрения указанных документов (сведений) от налогового органа документа через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг налоговый орган обязан в срок, не превышающий двух дней после подготовки соответствующего документа, передать такой документ в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для его получения физическим лицом на бумажном носителе.

Передача налоговым органом физическому лицу документов, содержащих сведения о нем, составляющие налоговую тайну, на бумажном носителе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии письменного согласия на это указанного физического лица, которое может быть выражено им в документе (сведениях), представляемых в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

8) пункт 1 статьи 32 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) представлять в электронной форме в порядке, определяемом соглашением взаимодействующих сторон, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговых органах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", не позднее трех дней, следующих за днем внесения в Единый государственный реестр налогоплательщиков указанных сведений.";

9) пункт 3 статьи 45 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) со дня предъявления налоговым агентом в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств в счет уплаты налога по результатам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) соответствующих сумм налога налоговым агентом со счета налогового агента в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.";

10) в статье 451:

а) пункт 1 после слова "уплате" дополнить словами "налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса,";

б) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в установленные сроки уплаты таких налогов" заменить словами "не позднее десяти дней со дня направления этому лицу налогового уведомления по таким налогам или со дня поступления единого налогового платежа физического лица в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства после направления указанному лицу налогового уведомления, но не позднее установленных сроков уплаты таких налогов";

в абзаце втором слова "наступления установленного срока уплаты соответствующих налогов, указанных в пункте 1 настоящей статьи" заменить словами "его принятия";

11) в пункте 3 статьи 46:

а) абзац первый после слов "исполнению не подлежит" дополнить словами ", если иное не установлено настоящим пунктом";

б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим и абзацем четвертым следующего содержания:

"Решение о взыскании принимается, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию, такая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 3 000 рублей, решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3 000 рублей.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию, такая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов не превысила 3 000 рублей, решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.";

в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами пятым и шестым;

12) в статье 52:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, указанных в пункте 3 статьи 13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса, налоговым органом учитываются имеющиеся у налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы излишне уплаченных таких налогов и (или) пеней по таким налогам путем уменьшения суммы указанных налогов, подлежащих уплате, последовательно начиная с меньшей суммы, если до наступления такой даты налоговым органом не получено заявление налогоплательщика о зачете (возврате) указанных сумм излишне уплаченных налогов.";

б) в пункте 4:

абзац первый после слов "под расписку" дополнить словами "на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

в абзаце втором слово "устанавливаются" заменить словами ", форма заявления о выдаче налогового уведомления утверждаются";

13) пункт 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:

"4. Правила, предусмотренные пунктами 2 - 34 настоящей статьи, не применяются в отношении налогов, уплачиваемых в соответствии со специальными налоговыми режимами, предусмотренными главами 261, 262, 263 и 265 настоящего Кодекса.";

14) в пункте 2 статьи 59:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) налоговые органы (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта);";

б) подпункт 2 признать утратившим силу;

15) в статье 63:

а) в пункте 1:

подпункт 1 после слова "взносам" дополнить словами ", а также в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 11 настоящей статьи,";

подпункт 2 после слова "налогам" дополнить словами ", а также в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 11 настоящей статьи,";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Органами, в компетенцию которых входит принятие решений об изменении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2 статьи 64 настоящего Кодекса, являются:

1) при наличии условий, установленных абзацем пятнадцатым пункта 51 статьи 64 настоящего Кодекса, - налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица;

2) при наличии условий, установленных абзацем шестнадцатым пункта 51 статьи 64 настоящего Кодекса, - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

16) в статье 64:

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "а также если рассрочка по уплате налога предоставлена по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если рассрочка по уплате налога предоставлена по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи, на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период рассрочки, если иное не предусмотрено правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании в отношении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.";

в) в пункте 51:

абзац девятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Рассрочка по уплате налога в пределах срока, установленного абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи, может быть предоставлена заинтересованному лицу на срок, не превышающий:

одного года - при сумме налогов, сборов, страховых взносов, пеней и (или) штрафов, подлежащих уплате по результатам налоговой проверки, составляющей менее 30 процентов по отношению к выручке от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за год, предшествующий году вступления в силу решения налогового органа по результатам такой проверки;

трех лет - при сумме налогов, сборов, страховых взносов, пеней и (или) штрафов, подлежащих уплате по результатам налоговой проверки, составляющей 30 и более процентов по отношению к выручке от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за год, предшествующий году вступления в силу решения по результатам такой проверки.";

17) в абзаце первом пункта 1 статьи 70 слова "составляет менее 500 рублей" заменить словами "не превышает у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 500 рублей, у организации или индивидуального предпринимателя - 3 000 рублей";

18) статью 72 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Сведения о принятых налоговыми органами решениях о применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, установленных статьями 73 и 77 настоящего Кодекса, и о решениях о принятии обеспечительных мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 10 статьи 101 настоящего Кодекса, а также об отмене либо о прекращении действия таких решений размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием имущества, в отношении которого вынесено соответствующее решение.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, размещаются в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения налогового органа, но не ранее вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа в соответствии с пунктом 10 статьи 101 настоящего Кодекса.

Состав размещаемых сведений и порядок их размещения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

19) в статье 73:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Залог имущества возникает на основании договора между налоговым органом и залогодателем либо на основании закона в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящей статьи.

При оформлении договора залога залогодателем может быть как сам налогоплательщик, плательщик сбора или плательщик страховых взносов, так и третье лицо.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), указанной в решении о взыскании, исполнение которого обеспечено наложением ареста на имущество в соответствии с настоящим Кодексом, либо вступления в силу решения, предусмотренного пунктом 7 статьи 101 настоящего Кодекса, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) без согласия налогового органа, имущество, в отношении которого применен указанный в настоящем пункте способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов) или принята обеспечительная мера, признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона.

Залог, возникающий в соответствии с настоящим пунктом в отношении имущества, находящегося в залоге у третьих лиц, признается последующим залогом.

Залог в соответствии с настоящим пунктом не возникает в отношении имущества, находящегося к моменту наступления указанных в настоящем Кодексе обстоятельств, влекущих возникновение залога, в залоге у третьих лиц, если по правилам гражданского законодательства Российской Федерации передача такого имущества в последующий залог не допускается.

В случае возникновения залога у налогового органа на основании закона предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации последствия залога не распространяются на денежные средства на счетах, вкладах (депозитах), предназначенные для удовлетворения требований в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, которые предшествуют исполнению обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов).

Залог, возникающий в соответствии с настоящим пунктом, подлежит государственной регистрации и учету в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.";

20) в пункте 41 статьи 741:

а) в абзаце первом слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

б) в абзаце втором слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

21) в статье 77:

а) пункт 121 изложить в следующей редакции:

"121. По просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которого было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе принять решение о замене ареста имущества на:

1) банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обязуется уплатить указанную в решении о взыскании налога, пеней и штрафов сумму недоимки, а также суммы соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм принципалом в установленный налоговым органом срок, отвечающую требованиям, установленным статьей 741 настоящего Кодекса;

2) залог имущества налогоплательщика-организации, оформленный в соответствии с пунктом 2 статьи 73 настоящего Кодекса;

3) поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном статьей 74 настоящего Кодекса.

В целях настоящего подпункта поручитель должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 21 статьи 1761 настоящего Кодекса.";

б) в пункте 13:

в абзаце первом слова "или заключении договора о залоге имущества в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса" заменить словами "или принятии решения о замене ареста имущества в соответствии с пунктом 121 настоящей статьи";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С момента признания имущества находящимся в залоге у налогового органа ранее наложенный на это имущество арест прекращается.";

22) в статье 78:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 слова "по месту учета налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом," исключить;

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова "кабинет налогоплательщика" заменить словами "кабинет налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229 настоящего Кодекса", дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса";

в абзаце втором слово "Решение" заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящей статьей, решение", после слов "принимается налоговым органом" дополнить словами "с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 51 настоящей статьи,", дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

г) в абзаце втором пункта 5 слова "В случае" заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящей статьей, в случае", после слов "принимается налоговым органом" дополнить словами "с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 51 настоящей статьи,";

д) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Зачет сумм излишне уплаченных налогоплательщиком-организацией транспортного налога и земельного налога производится не ранее дня направления такому налогоплательщику-организации налоговым органом сообщения об исчисленных за соответствующий налоговый период суммах указанных налогов в соответствии со статьями 363 и 397 настоящего Кодекса.";

е) в пункте 6:

абзац первый после слов "кабинет налогоплательщика" дополнить словами ", а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229 настоящего Кодекса";

в абзаце втором слова "соответствующего вида" исключить;

ж) пункт 7:

дополнить словами "или по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика.";

з) в абзаце первом пункта 8 слово "Решение" заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящей статьей, решение";

и) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. В случае проведения камеральной налоговой проверки сроки, установленные абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим пункта 5 и абзацем первым пункта 8 настоящей статьи, начинают исчисляться по истечении 10 дней со дня, следующего за днем завершения камеральной налоговой проверки за соответствующий налоговый (отчетный) период или со дня, когда такая проверка должна быть завершена в срок, установленный пунктом 2 статьи 88 настоящего Кодекса.

В случае выявления нарушения законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки сроки, установленные абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим пункта 5 и абзацем первым пункта 8 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня, следующего за днем вступления в силу решения, принятого по результатам такой проверки.";

к) абзац первый пункта 10 после слова "статьи," дополнить словами "и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 81 настоящей статьи,";

л) в абзаце втором пункта 17 слова "по месту учета налогового агента" исключить;

23) в статье 79:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "соответствующего вида" исключить;

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

24) в статье 80:

а) в пункте 4:

абзац второй после слова "носителе" дополнить словами "(в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг)";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц на бумажном носителе также может быть представлена физическим лицом в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, который при принятии налоговой декларации обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее приема.

Днем представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг считается день ее приема многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.";

б) в подпункте 6 пункта 7 слова "главой 21" заменить словами "главами 21 и 23";

25) в статье 83:

а) в пункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Министерство финансов Российской Федерации вправе определять особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков, налогоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 2752 настоящего Кодекса, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.";

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова "третьем - пятом" заменить словами "третьем и пятом";

б) дополнить пунктом 49 следующего содержания:

"49. Постановка на учет в налоговом органе организации, признаваемой банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, не состоящей на учете в налоговых органах, в связи с открытием такой организации корреспондентского счета в российском банке осуществляется налоговым органом на основании заявления о постановке на учет такой организации, представляемого в налоговый орган такой организацией или указанным российским банком.

При представлении в налоговый орган заявления о постановке на учет организацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, одновременно с указанным заявлением в налоговый орган представляются документы, необходимые для постановки на учет в налоговом органе, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

При представлении российским банком в налоговый орган заявления о постановке на учет организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в связи с открытием ей корреспондентского счета в указанном российском банке представление в налоговый орган с указанным заявлением документов, необходимых для постановки на учет такой организации, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, не требуется.";

в) подпункт 11 пункта 5 дополнить словами ", а при отсутствии таковых - место государственной регистрации транспортного средства";

г) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. Постановка на учет в налоговом органе физического лица осуществляется налоговым органом по месту его жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации) на основании сведений о рождении, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и (или) сведений, полученных в соответствии с пунктами 1 - 6, 8 и 13 статьи 85 настоящего Кодекса, или на основании заявления физического лица, представленного в любой налоговый орган по его выбору.";

д) дополнить пунктом 74 следующего содержания:

"74. Постановка на учет в налоговом органе иностранного гражданина, лица без гражданства, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не имеющих на территории Российской Федерации места жительства (места пребывания), принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, а также не состоящих на учете в налоговых органах по основаниям, установленным настоящим Кодексом, осуществляется в налоговом органе по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся источниками выплаты доходов таким иностранному гражданину, лицу без гражданства, на основании сведений, представляемых этими организацией, индивидуальным предпринимателем в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса.

При наличии нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся источниками выплаты доходов указанным в абзаце первом настоящего пункта иностранному гражданину, лицу без гражданства, такие лица подлежат постановке на учет в налоговом органе на основании первых сведений из представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса.";

26) в статье 84:

а) в пункте 2:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет (снятие с учета) организации и физического лица по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, в течение пяти дней со дня получения соответствующего заявления, или сведений о рождении (смерти), содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, или сведений, полученных в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено абзацем десятым настоящего пункта, и в тот же срок выдать (направить) уведомление о постановке на учет (уведомление о снятии с учета) в налоговом органе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. На основании сведений о смерти, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, снятие физического лица с учета в налоговых органах осуществляется по всем основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.";

абзац двенадцатый после слова "Кодекса" дополнить словами "либо на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, по основанию, предусмотренному пунктом 49 статьи 83 настоящего Кодекса, в течение пяти дней со дня получения от такой организации заявления о постановке на учет и документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе, или со дня получения от российского банка, в котором такой организации открывается корреспондентский счет, заявления о постановке на учет такой организации и в тот же срок выдать (направить) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе такой организации или в электронной форме российскому банку, в котором такой организации открывается корреспондентский счет, для передачи такой организации.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет иностранного гражданина, лица без гражданства, указанных в пункте 74 статьи 83 настоящего Кодекса, на основании сведений, представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса организацией (индивидуальным предпринимателем), являющейся источником выплаты дохода таким иностранному гражданину, лицу без гражданства, по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) в течение пятнадцати дней со дня получения указанных сведений и в тот же срок выдать (направить) указанной организации (индивидуальному предпринимателю) уведомление о постановке на учет таких иностранного гражданина, лица без гражданства.

Организация (индивидуальный предприниматель), получившая уведомление налогового органа о постановке на учет иностранного гражданина, лица без гражданства на основании пункта 74 статьи 83 настоящего Кодекса, обязана в течение пяти дней со дня получения такого уведомления направить его иностранному гражданину, лицу без гражданства, а также представить в налоговый орган, в котором иностранный гражданин, лицо без гражданства поставлены на учет, документ, подтверждающий направление им такого уведомления.";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова ", сообщаемых органами, указанными в пунктах" заменить словами "об изменении персональных данных физических лиц, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, а также сведений, полученных в соответствии с пунктами";

в абзаце третьем слова "которые необходимы для учета таких сведений в налоговом органе и перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации" заменить словами "подтверждающие изменения в этих сведениях";

в абзаце четвертом слова "которые необходимы для учета указанных сведений в налоговом органе и перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации" заменить словами "подтверждающие изменения в этих сведениях";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Изменения в сведениях о персональных данных индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой оценщиков, патентных поверенных, медиаторов подлежат учету налоговым органом по месту их жительства на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений, полученных в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 85 настоящего Кодекса.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Изменения в сведениях об организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 49 статьи 83 настоящего Кодекса, подлежат учету налоговым органом на основании заявления такой организации, представляемого в налоговый орган такой организацией или российским банком, в котором такой организации открыт корреспондентский счет. При представлении в налоговый орган такой организацией указанного заявления одновременно с ним в налоговый орган представляются документы, подтверждающие изменения в сведениях о такой организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. При представлении в налоговый орган указанного заявления российским банком, в котором организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, открыт корреспондентский счет, представление иных документов, подтверждающих изменения в сведениях о такой организации не требуется.";

г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае закрытия корреспондентского счета в российском банке организации, признаваемой банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, состоящей на учете в налоговом органе по основанию, предусмотренному пунктом 49 статьи 83 настоящего Кодекса, снятие с учета такой организации осуществляется налоговым органом в течение пяти дней со дня получения в соответствии со статьей 86 настоящего Кодекса сообщения о закрытии такой организации последнего корреспондентского счета в российских банках.";

д) в пункте 51:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"51. Заявление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, заявление иностранной организации, уведомления, предусмотренные статьей 83 настоящего Кодекса, документ, предусмотренный пунктом 21 настоящей статьи, могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Если указанные заявления, уведомления, документ переданы в налоговый орган в электронной форме, они должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью лица, представляющего эти заявления, уведомления, документ, или его представителя, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Заявления, уведомления, документ, указанные в настоящем абзаце, также могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, при этом свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть получено физическим лицом также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

в абзаце третьем слова "уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, заявления иностранной организации, уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений," заменить словами "заявления иностранной организации, уведомлений, предусмотренных статьей 83 настоящего Кодекса,";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Порядок направления организации (индивидуальному предпринимателю), являющейся источником выплаты доходов иностранному гражданину, лицу без гражданства, поставленным на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 74 статьи 83 настоящего Кодекса, уведомления о постановке на учет в налоговом органе иностранного гражданина, лица без гражданства, предусмотренный настоящим пунктом, применяется также в случае поступления в налоговый орган сведений, указанных в пункте 74 статьи 83 настоящего Кодекса, по телекоммуникационным каналам связи. При этом налоговый орган по запросу иностранного гражданина, лица без гражданства, поставленных на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 74 статьи 83 настоящего Кодекса, обязан представить им указанное уведомление в письменной форме на бумажном носителе.

Если заявление о постановке на учет в налоговом органе организации, признаваемой банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, или заявление об изменении в сведениях о такой организации по основаниям, предусмотренным пунктом 49 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 настоящего Кодекса, представляется российским банком, в котором организации, признаваемой банком по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, открывается корреспондентский счет, то такое заявление представляется в налоговый орган в электронной форме и должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица указанного российского банка. Порядок направления российскими банками в налоговые органы указанных заявлений утверждается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

е) дополнить пунктом 57 следующего содержания:

"57. Снятие с учета в налоговом органе иностранного гражданина, лица без гражданства, состоящих на учете в соответствии с пунктом 74 статьи 83 настоящего Кодекса, осуществляется налоговым органом, в котором такие иностранный гражданин, лицо без гражданства состоят на учете, в случае непредставления организацией (индивидуальным предпринимателем), являющейся источником выплаты доходов указанным иностранному гражданину, лицу без гражданства, сведений, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, в течение трех календарных лет, следующих за годом, в котором такие сведения были представлены в последний раз, при условии непредставления иностранным гражданином, лицом без гражданства, в отношении которых представлялись указанные сведения в налоговый орган, налоговой декларации, предусмотренной статьей 228 настоящего Кодекса, в течение указанного в настоящем пункте срока.

В случае, указанном в настоящем пункте, уведомление о снятии с учета в налоговом органе иностранного гражданина, лица без гражданства организации (индивидуальному предпринимателю), являвшейся источником выплаты доходов этим иностранному гражданину, лицу без гражданства, не направляется.";

27) в статье 85:

а) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по месту жительства, постановки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) по месту пребывания иностранного работника в налоговые органы по месту своего нахождения в течение десяти дней после дня регистрации, постановки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) указанного лица.";

абзац третий признать утратившим силу;

б) в пункте 4 слова "органы, осуществляющие регистрацию" заменить словами "органы (организации, должностные лица), осуществляющие государственную регистрацию", дополнить словами "и (или) за иные периоды, определенные взаимодействующими органами (организациями, должностными лицами)";

в) пункт 94 изложить в следующей редакции:

"94. Пенсионный фонд Российской Федерации обязан сообщать в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, следующие сведения:

о регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, а также об изменениях указанных сведений в течение десяти дней со дня соответствующей регистрации (снятия с регистрационного учета) или изменения указанных сведений;

о лицах, в отношении которых органами Пенсионного фонда Российской Федерации приняты решения о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также о лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр инвалидов, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который представляются указанные сведения.";

28) в статье 851:

а) в пункте 1 слова "Федеральное казначейство" заменить словами "Территориальный орган Федерального казначейства", слово "обязано" заменить словом "обязан", дополнить словами "с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия или иным способом в электронной форме";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Формы, форматы сообщений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевых счетов организациям в территориальном органе Федерального казначейства (ином органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации) утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

29) в статье 86:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте.

Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте, в электронной форме устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Формы и форматы сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязанности, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи, исполняются также кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации такой организации в течение семи дней со дня наступления соответствующего события.

Обязанности, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, исполняются также кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации такой организации в течение семи дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа.";

30) в статье 88:

а) в абзаце первом пункта 1 первое предложение дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей главой";

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В случае, если налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 3 статьи 228, пунктом 1 статьи 229 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка проводится в соответствии с настоящей статьей на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

При наличии обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам.

При проведении в соответствии с абзацем первым настоящего пункта камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения.

В случае, если до окончания проведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта камеральной налоговой проверки налогоплательщиком (его представителем) представлена налоговая декларация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, камеральная налоговая проверка прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе представленной налоговой декларации. При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной налоговой проверки на основе представленной налоговой декларации.";

31) в пункте 2 статьи 89:

а) абзац первый после слова "Кодекса," дополнить словами "или налоговый орган, уполномоченный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на проведение выездных налоговых проверок на территории субъекта Российской Федерации в отношении налогоплательщиков, имеющих место нахождения (место жительства) на территории этого субъекта Российской Федерации,";

б) абзац четвертый дополнить словами "или налогового органа, уполномоченного на проведение выездных налоговых проверок на территории субъекта Российской Федерации филиалов и представительств, имеющих место нахождения на территории этого субъекта Российской Федерации";

32) в статье 92:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Должностное лицо налогового органа, принявшего предусмотренное статьей 46 настоящего Кодекса решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 миллион рублей, в отношении организации, при условии, что такое решение не исполнено в течение десяти дней с даты его принятия, вправе не более одного раза по одному решению о взыскании недоимки производить осмотр территорий, помещений, документов и предметов организации при наличии ее согласия.";

абзац второй считать абзацем третьим и в нем первое предложение изложить в следующей редакции: "Осмотр территорий, помещений, документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, производящего осмотр.";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "в отношении которого осуществляется налоговая проверка" заменить словами "территории, помещения, документы и предметы которого подлежат осмотру должностным лицом налогового органа";

33) в статье 931:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Должностное лицо налогового органа, принявшего предусмотренное статьей 46 настоящего Кодекса решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 миллион рублей, в отношении организации или индивидуального предпринимателя, при условии, что такое решение не исполнено в течение десяти дней с даты его принятия, вправе истребовать у указанных лиц документы (информацию) об их имуществе, имущественных правах и обязательствах в соответствии с перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Должностное лицо налогового органа, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае непредставления в установленные сроки налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом, ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков) в налоговый орган документов, истребованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вправе истребовать у иных лиц, располагающих документами (информацией) об имуществе или имущественных правах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков), эти документы (информацию).";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "осуществляющий налоговые проверки или иные мероприятия налогового контроля" заменить словами "должностное лицо которого вправе истребовать документы (информацию) в соответствии с пунктами 1, 2 и 21 настоящей статьи", слово "проверяемого" исключить;

абзац второй после слов "налогового контроля" дополнить словами "либо что в связи с наличием недоимки и задолженности по пеням и штрафам";

в) в абзаце втором пункта 5 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктами 2 и 21";

г) в абзаце первом пункта 6 слова "при проведении налоговой проверки" заменить словами "в соответствии с настоящей статьей";

34) в пункте 151 статьи 101:

а) в абзаце первом слова "плательщика сборов" заменить словами "плательщика сбора, плательщика страховых взносов", после слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов";

б) абзац второй после слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов";

в) абзац третий после слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов";

г) абзац четвертый после слова "сбора" дополнить словами ", плательщика страховых взносов";

35) пункт 10 статьи 1014 после слова "статьями" дополнить цифрами "58,";

36) пункт 1 статьи 102 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) о принятых налоговым органом обеспечительных мерах и применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, предусмотренных настоящим Кодексом.";

37) в абзаце втором пункта 1 статьи 1053 слова "с разделом V1 настоящего Кодекса, а также" заменить словами "с настоящим разделом,", дополнить словами ", или по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

38) в статье 1055:

а) пункт 6 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

"23) разработка, совершенствование, поддержание в силе, защита и использование нематериальных активов, а также контроль за выполнением этих функций.";

б) пункт 7 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки;

12) риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в силе, защитой и использованием нематериальных активов.";

в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. При определении сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки могут учитываться следующие особенности нематериальных активов, которыми владеют, пользуются или распоряжаются стороны сделок либо которые являются объектом их контроля: вид нематериального актива, исключительность нематериальных активов, наличие и срок правовой охраны, территория действия прав на использование нематериальных активов, срок службы, стадия жизненного цикла нематериальных активов (разработка, совершенствование, использование), права и функции сторон, связанные с увеличением стоимости нематериальных активов в результате их совершенствования, а также возможность получения дохода от использования нематериальных активов.";

39) в статье 1059:

а) в абзаце первом пункта 5 слова "зарегистрированный биржей на дату их совершения" заменить словами "совершенных на бирже в аналогичный период времени в сопоставимых условиях";

б) абзац четвертый пункта 7 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

40) пункт 7 статьи 10510 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

41) пункт 6 статьи 10511 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

42) пункт 10 статьи 10512 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

43) в статье 10513:

а) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами ", или в случае осуществления стороной анализируемой сделки контроля за использованием таких нематериальных активов";

б) пункт 14 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

44) абзац второй пункта 3 статьи 10514 после слов "доходов по" дополнить словом "таким";

45) главу 145 дополнить статьей 10518-1следующего содержания:

"Статья 10518-1. Корректировки по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения

1. Для целей применения корректировок по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения не осуществляются корректировки регистров налогового учета и первичных документов.

Такие корректировки отражаются в налоговых декларациях по налогам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1053 настоящего Кодекса.

2. В случае, если в связи с корректировками, произведенными по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения, российская организация - налогоплательщик получает право на зачет или возврат суммы налога, указанная сумма налога подлежит зачету или возврату в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса.";

46) в абзаце втором пункта 8 статьи 10530 слова "взаимосогласительной процедуры" заменить словами "взаимосогласительной процедуры в рамках налогового мониторинга";

47) в статье 10531:

а) наименование дополнить словами "в рамках налогового мониторинга";

б) пункт 1 дополнить словами "в рамках налогового мониторинга (далее в настоящей статье - взаимосогласительная процедура)";

48) в пункте 1 статьи 113:

а) в абзаце втором слова "120 и 122" заменить словами "120, 122, 1293 и 1295";

б) в абзаце третьем слова "120 и 122" заменить словами "120, 122, 1293 и 1295";

49) в пункте 3 статьи 1291:

а) в абзаце первом слова "- физическим лицом" исключить, слова "пунктом 21" заменить словами "пунктами 21 и 22";

б) в абзаце втором слова "пунктом 21" заменить словами "пунктами 21 и 22";

50) абзац первый пункта 2 статьи 1352 изложить в следующей редакции:

"2. Несообщение в установленный срок банком налоговому органу сведений о предоставлении (прекращении) права организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении (прекращении) права физическому лицу использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении (прекращении) права физическому лицу, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также сведений об изменении реквизитов электронных средств платежа, перечисленных в настоящем пункте.";

51) раздел VII1 дополнить главой 203 следующего содержания:

"Глава 203. Взаимосогласительная процедура в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения

Статья 1427. Общие положения

В целях настоящего Кодекса взаимосогласительной процедурой в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения (далее в настоящей главе - взаимосогласительная процедура) признается процедура разрешения споров о порядке налогообложения лица в отношении его доходов, прибыли и имущества при применении положений международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Статья 1428. Порядок проведения взаимосогласительной процедуры

1. Порядок проведения взаимосогласительной процедуры определяется положениями соответствующего международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения.

2. Взаимосогласительная процедура может быть инициирована по заявлению лица, указанного в статье 1427 настоящего Кодекса, или по запросу компетентного органа иностранного государства (территории), являющегося стороной международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения.

3. Порядок и сроки представления заявления о проведении взаимосогласительной процедуры, а также порядок и сроки рассмотрения указанного заявления определяются Министерством финансов Российской Федерации с учетом положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4564; N 53, ст. 5023; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2874, 2879, 2886; N 46, ст. 4435, 4443; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 30, ст. 3083, 3084; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3523, 3525, 3527; N 35, ст. 3607; N 41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 29, 30, 34, 38; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427, 2428; N 27, ст. 2707, 2710, 2717; N 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3128, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 23, ст. 2382; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3436, 3443, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279, 5286; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417, 5432; N 46, ст. 5553, 5554; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 26, ст. 3022; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3577, 3591, 3611, 3614, 3616; N 42, ст. 4697; N 48, ст. 5500, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 19, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772, 2775; N 29, ст. 3582, 3598, 3625, 3639, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5732, 5733; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5750; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6248, 6250; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 17, ст. 2318; N 23, ст. 3262; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3873, 3881; N 30, ст. 4563, 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608, 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7061, 7063; N 50, ст. 7347; 2012, N 10, ст. 1164; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587, 3588; N 31, ст. 4319, 4322; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6750, 6751; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7578, 7596, 7604, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; N 44, ст. 5640, 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313; N 23, ст. 2930, 2936; N 26, ст. 3372, 3373, 3404; N 30, ст. 4220, 4222, 4239, 4245; N 40, ст. 5315, 5316; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6157, 6159; N 48, ст. 6647, 6648, 6649, 6657, 6660, 6661, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 5, 13, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32; N 10, ст. 1393, 1402; N 14, ст. 2023, 2024, 2025; N 18, ст. 2615, 2616; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 29, ст. 4340, 4358; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6683, 6686, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6693, 6694; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 913, 920; N 11, ст. 1480, 1489; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092, 3098; N 27, ст. 4158, 4175, 4176, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184; N 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6849; 2017, N 1, ст. 4, 5, 16; N 15, ст. 2131, 2133; N 27, ст. 3942; N 30, ст. 4446, 4448; N 31, ст. 4802; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7305, 7306, 7307, 7313, 7314, 7316, 7318, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2558, 2568, 2575, 2583; N 24, ст. 3404, 3410; N 27, ст. 3942; N 28, ст. 4143, 4144; N 30, ст. 4534, 4535; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095, 5096, 5127; N 45, ст. 6828, 6833, 6836, 6844; N 47, ст. 7126, 7135, 7136; N 49, ст. 7496, 7497, 7498, 7499; N 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2665, 2667; N 23, ст. 2906, 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523, 3527; N 29, ст. 3843; N 30, ст. 4100, 4112, 4113; N 31, ст. 4414, 4428) следующие изменения:

1) в статье 165:

а) в пункте 1:

абзац пятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"При вывозе из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза припасов представляется декларация (ее копия) на товары, используемая при таможенном декларировании припасов, с отметками российского таможенного органа, в регионе деятельности которого расположен порт (аэропорт), открытый для международного сообщения, о вывозе припасов из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) при вывозе из Российской Федерации в государство - член Евразийского экономического союза припасов представляются копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, содержащих в том числе сведения о количестве припасов, подтверждающих вывоз припасов из Российской Федерации воздушными и морскими судами, судами смешанного (река - море) плавания;";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) в случае, если товары пересылаются в международных почтовых отправлениях, в налоговые органы представляются сведения из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 23 в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 настоящей статьи;";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) в случае, если товары, при таможенном декларировании которых используется декларация на товары для экспресс-грузов, доставляются перевозчиком в качестве экспресс-груза, в налоговые органы представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абзацем десятым пункта 15 настоящей статьи.";

б) в абзаце первом пункта 9 второе предложение изложить в следующей редакции: "Документы (их копии), указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации припасов, указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, в срок не позднее 180 календарных дней с даты отметки таможенного органа, подтверждающей вывоз припасов из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, проставленной на декларации на товары, используемой при таможенном декларировании припасов, либо с даты составления транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз припасов из Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза.";

в) в пункте 15:

в абзаце втором слова "подпунктами 3, 5 - 7" заменить словами "подпунктами 3 (за исключением предусмотренных абзацем пятым), 5 - 7";

в абзаце третьем после слов "пункта 32" дополнить словами "настоящей статьи", слова "на территорию Российской Федерации" заменить словами "в Российскую Федерацию", слова "таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза";

дополнить новыми абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания:

"реестры деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренные подпунктом 8 пункта 1 настоящей статьи;

реестры деклараций на товары, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 пункта 1 настоящей статьи, либо транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, вместо копий указанных документов на бумажном носителе;

реестры деклараций на товары либо таможенные декларации CN 23, предусмотренные подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи.";

абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым - пятнадцатым;

абзац тринадцатый считать абзацем шестнадцатым и его после слов "абзацах втором - восьмом" дополнить словами ", десятом - двенадцатом";

абзац четырнадцатый считать абзацем семнадцатым и его после слов "абзацами вторым - восьмым" дополнить словами ", десятым - двенадцатым";

абзацы пятнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым - двадцать первым;

абзац девятнадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем слово "включать" заменить словом "содержать", слово "восемнадцатым" заменить словами "двадцать первым";

г) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

"16. Перечень сведений из документов (в том числе об отметках и о другой информации, проставленных (внесенных) российскими таможенными органами на этих документах в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании), представляемых в налоговый орган в соответствии с настоящей статьей, которые указываются в предусмотренных абзацами вторым - седьмым, десятым - двенадцатым пункта 15 настоящей статьи реестрах, формы и порядок заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 настоящей статьи, а также форматы и порядок представления в электронной форме этих реестров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В состав сведений, которые указываются в реестрах, предусмотренных абзацем десятым пункта 15 настоящей статьи, включаются также сведения из индивидуальной накладной и документа, составленного налогоплательщиком для иностранного физического лица и содержащего сведения о стоимости реализованного товара.";

д) в пункте 17:

слова "в области таможенного дела" заменить словами "по контролю и надзору в области таможенного дела";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация почтовой связи передает федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области таможенного дела, сведения о факте вывоза товаров в случае, если товары пересылаются в международных почтовых отправлениях.";

е) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

"Перечень сведений, форматы и порядок их передачи в электронной форме организацией почтовой связи в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, в целях подтверждения фактического вывоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, утверждаются совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела, и организацией почтовой связи.";

2) в статье 170:

а) подпункт 2 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"При переходе налогоплательщика на специальный налоговый режим по отдельным видам предпринимательской деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса с одновременным применением общего режима налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса по другим видам деятельности суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, имущественные права, переданы или начинают использоваться для осуществления операций по видам деятельности, в отношении которых применяется режим налогообложения в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса.";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. При реорганизации организации суммы налога, принятые такой организацией к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, либо в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению правопреемником такой организации в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 3 настоящей статьи:

при применении правопреемником общего режима налогообложения либо при переходе правопреемника на специальный налоговый режим по отдельным видам предпринимательской деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса с одновременным применением общего режима налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса по другим видам деятельности, - в налоговых периодах, установленных абзацами четвертым и седьмым подпункта 2, абзацем вторым подпункта 3 и абзацами третьим - пятым подпункта 4 пункта 3 настоящей статьи соответственно;

при переходе правопреемника на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 262, 263 и 265 настоящего Кодекса, - в налоговом периоде, предшествующем переходу правопреемника на указанные режимы;

при переходе правопреемника, являющегося вновь созданным юридическим лицом в результате реорганизации юридического лица, на специальный налоговый режим в соответствии с главами 262 и (или) 263 настоящего Кодекса, - в первом квартале, начиная с которого указанный правопреемник применяет упрощенную систему налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

при применении правопреемником, образовавшимся в результате реорганизации организации путем присоединения одного юридического лица к другому юридическому лицу, специального налогового режима в соответствии с главами 262 и (или) 263 настоящего Кодекса на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, - в первом квартале, следующем за кварталом, в котором указанная запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц.

Восстановление сумм налога правопреемником организации производится на основании счетов-фактур (копий счетов-фактур), выставленных такой организации и прилагаемых к передаточному акту или разделительному балансу, исходя из стоимости указанных в них переданных товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении переданных основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. При отсутствии у правопреемника счетов-фактур такой организации восстановление сумм налога производится правопреемником на основании бухгалтерской справки-расчета с применением налоговых ставок, предусмотренных пунктом 2 или 3 статьи 164 настоящего Кодекса (действовавших на момент приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав, основных средств указанной организацией), к стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки, указанной в передаточном акте или разделительном балансе.";

3) в пункте 6 статьи 171:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, создания нематериальных активов, суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении объектов незавершенного капитального строительства, суммы налога, предъявленные налогоплательщику при выполнении работ (оказании услуг) по созданию нематериального актива.";

б) абзац второй после слов "(работам, услугам)," дополнить словами "имущественным правам,", после слов "для собственного потребления," дополнить словами "создания нематериальных активов,";

4) статью 1711 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положения настоящей статьи распространяются на правопреемников, указанных в пункте 31 статьи 170 настоящего Кодекса.";

5) абзац третий пункта 1 статьи 172 дополнить предложением следующего содержания: "В случае создания налогоплательщиком нематериальных активов (собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц) вычеты сумм налога, предъявленных налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации либо фактически уплаченных им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, для создания таких нематериальных активов, в том числе сумм налога, предъявленных налогоплательщику по договорам на создание нематериальных активов, производятся после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.";

6) статью 173 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет правопреемниками, указанными в абзацах четвертом и пятом пункта 31 статьи 170 настоящего Кодекса, определяется в порядке, предусмотренном абзацем шестым пункта 31 статьи 170 настоящего Кодекса.";

7) в статье 174:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Уплата налога правопреемниками, указанными в абзацах четвертом и пятом пункта 31 статьи 170 настоящего Кодекса, производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором сумма налога подлежит восстановлению в соответствии с настоящей главой.";

б) абзац второй пункта 5 после слов "уплатой налога," дополнить словами "а также правопреемники, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 31 статьи 170 настоящего Кодекса,";

8) в статье 208:

а) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Для целей настоящей главы к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, не относятся:";

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"доходы физического лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, в виде выигрышей, полученных им от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов;

доходы физического лица, полученные им в результате проведения внешнеторговых операций (включая товарообменные), совершаемых исключительно от имени и в интересах этого физического лица и связанных исключительно с закупкой (приобретением) товара (выполнением работ, оказанием услуг) в Российской Федерации, а также с ввозом товара в Российскую Федерацию.";

б) абзацы второй - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - девятым;

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях настоящей главы доходами также не признаются доходы в виде сумм налога на доходы физических лиц, уплаченных налоговым агентом за налогоплательщика при доначислении (взыскании) таких сумм по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим Кодексом в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) указанных сумм налоговым агентом.";

9) в пункте 6 статьи 210 слова "статьей 2171" заменить словами "статьей 21410";

10) в статье 2142:

а) наименование после слова "вкладам" дополнить словами "(остаткам на счетах)";

б) абзац первый пункта 1 после слова "вкладам" дополнить словами "(остаткам на счетах)";

в) пункт 2 после слова "вкладам" дополнить словами "(остаткам на счетах)", после слова "вкладу" дополнить словами "(остатку на счете)";

11) в статье 2147:

а) в наименовании слова "налоговой базы и исчисления" заменить словами "налоговой базы, исчисления и уплаты";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между денежными средствами, полученными участником азартных игр от организаторов азартных игр, и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Определение налоговой базы и исчисление суммы налога производятся налоговым органом по истечении налогового периода на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Налогоплательщики, получившие доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.";

12) дополнить статьей 21410 следующего содержания:

"Статья 21410. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, а также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения

1. Налоговая база по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, а также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения, определяется в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - кадастровая стоимость этого объекта недвижимого имущества, определенная на дату его постановки на государственный кадастровый учет), умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на этот объект недвижимого имущества, или на дату его постановки на государственный кадастровый учет (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода), положения настоящего пункта не применяются.

3. В случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению в налоговый орган в установленный срок налоговой декларации в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, и проведения в соответствии с абзацем первым пункта 12 статьи 88 настоящего Кодекса камеральной налоговой проверки налоговый орган на основе имеющихся у него документов (сведений) о таком налогоплательщике и указанных доходах исчисляет сумму налога, подлежащую уплате налогоплательщиком, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом и пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговым ставкам, установленным статьей 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы.

Для доходов от продажи недвижимого имущества, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, или на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных налогоплательщиком расходов, связанных с приобретением этого имущества, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса.

Для доходов от продажи недвижимого имущества, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом в отношении таких доходов налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, не применяются.

В целях настоящего пункта доход от продажи недвижимого имущества определяется исходя из цены сделки, информация о которой получена налоговым органом в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В случае, если у налогового органа отсутствует информация о цене сделки либо цена сделки меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - кадастровая стоимость этого объекта недвижимого имущества, определенная на дату его постановки на государственный кадастровый учет), умноженная на понижающий коэффициент 0,7, сумма дохода налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества принимается равной умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта.

4. При исчислении в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи налога в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, находившегося в общей долевой собственности, сумма полученного налогоплательщиком дохода определяется пропорционально доле в праве собственности налогоплательщика на такое недвижимое имущество.

5. При исчислении в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи налога в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, находившегося в общей совместной собственности, сумма полученного каждым из участников совместной собственности дохода определяется для всех участников совместной собственности в равных долях.

6. Сумма налога по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения, исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговым ставкам, установленным статьей 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы.

В целях настоящего пункта при определении налоговой базы доходы налогоплательщика при получении в порядке дарения объекта недвижимого имущества принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - кадастровой стоимости этого объекта, определенной на дату его постановки на государственный кадастровый учет).

В целях настоящего пункта при получении в порядке дарения доли в объекте недвижимого имущества доходы налогоплательщика принимаются равными соответствующей доле кадастровой стоимости этого объекта, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - соответствующей доле кадастровой стоимости этого объекта, определенной на дату его постановки на государственный кадастровый учет).

В случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению в налоговый орган в установленный срок налоговой декларации в отношении доходов, полученных в результате дарения ему объекта недвижимого имущества, и проведения в соответствии с абзацем первым пункта 12 статьи 88 настоящего Кодекса камеральной налоговой проверки налоговый орган на основе имеющихся у него документов (сведений) о таком налогоплательщике и об указанных доходах исчисляет сумму налога, подлежащую уплате налогоплательщиком, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

7. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества предусмотрены статьей 2171 настоящего Кодекса.";

13) пункт 372 статьи 217 после слов "медицинским работникам," дополнить словами "педагогическим работникам,";

14) в статье 2171:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) в подпункте 2 пункта 6 слова "в пункте 5 настоящей статьи" заменить словами "в статье 21410 настоящего Кодекса";

15) в статье 220:

а) в подпункте 4 пункта 1 слова "а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков" заменить словами "а также на погашение процентов по кредитам (займам), полученным от банков (либо организаций, если такие займы выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации)";

б) подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"При продаже имущества (за исключением ценных бумаг), полученного на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также по договору дарения, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы от продажи такого имущества на величину документально подтвержденных расходов в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.

Если при получении налогоплательщиком имущества в порядке наследования или дарения налог в соответствии с пунктами 18 и 181 статьи 217 настоящего Кодекса не взимается, при налогообложении доходов, полученных при продаже такого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи.

При получении дохода от продажи доли в объекте недвижимого имущества, приобретенной в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этого объекта недвижимого имущества в размере, пропорциональном указанной доле налогоплательщика в объекте недвижимого имущества, при одновременном соблюдении следующих условий:

расходы на приобретение объекта недвижимого имущества произведены членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (иного документа) на материнский (семейный) капитал и (или) его супругом (супругой);

величина расходов на приобретение объекта недвижимого имущества в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода налогоплательщика, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи.

Положения абзацев девятнадцатого - двадцать первого настоящего подпункта применяются также в случае, если доля в объекте недвижимого имущества приобретена налогоплательщиком в качестве условия использования средств материнского (семейного) капитала, полученных за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.";

в) пункт 6 после слов "подопечных в возрасте до 18 лет" дополнить словами ", детей и подопечных, признанных судом недееспособными";

16) в статье 226:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 2261 настоящего Кодекса, налоговыми агентами признаются также российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Указанные в настоящем пункте налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывают фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет.";

б) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налоговые агенты - российские организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, вправе перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений либо по месту нахождения организации, если указанная организация и ее обособленные подразделения имеют место нахождения на территории одного муниципального образования, выбранным налоговым агентом самостоятельно с учетом порядка, установленного пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса.";

в) пункт 9 после слов "не допускается" дополнить словами ", за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим Кодексом при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом";

17) в статье 228:

а) в пункте 1:

подпункт 2 дополнить словами ", а также если иное не предусмотрено настоящей главой";

в подпункте 5 слова ", а также физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей" исключить;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) физические лица - иностранные граждане, лица без гражданства, состоящие на учете в соответствии с пунктом 74 статьи 83 настоящего Кодекса, получающие доходы от организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся источниками выплаты доходов таким физическим лицам - иностранным гражданам, лицам без гражданства, при получении которых не был удержан налог указанными организациями (индивидуальными предпринимателями) и сведения о которых представлены указанными организациями (индивидуальными предпринимателями) в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 2261 настоящего Кодекса, - исходя из сумм таких доходов.";

б) пункт 4 после слов "уплачивается по месту жительства" дополнить словами "(месту учета по иному основанию, установленному настоящим Кодексом, - при отсутствии места жительства)";

в) в пункте 6 слова "пунктом 7 настоящей статьи" заменить словами "настоящей статьей";

18) в пункте 4 статьи 229:

а) в абзаце первом слово "возврату" заменить словами "зачету (возврату)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации.";

19) в статье 230:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета этих обособленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении своих наемных работников в налоговый орган по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.

Документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляется налоговым агентом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговый агент может представить указанные сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях.

Налоговые агенты - российские организации, имеющие несколько обособленных подразделений, в случае, если место нахождения организации и ее обособленных подразделений - территория одного муниципального образования либо если обособленные подразделения имеют место нахождения на территории одного муниципального образования, представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган соответственно по месту учета одного из этих обособленных подразделений, выбранному налоговым агентом самостоятельно, либо по месту нахождения соответствующей организации. При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение налогового периода по налогу. Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество обособленных подразделений на территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления сведений о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

Документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, за 2021 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) в пункте 5 слова "пунктами 2 и 4" заменить словами "пунктом 2";

20) в абзаце третьем пункта 7 статьи 2461 слова "выписка из книги учета доходов и расходов или" исключить, слово "подтверждающие" заменить словом "подтверждающий";

21) в пункте 1 части второй статьи 250:

а) в абзаце втором слово "(выбытии)" исключить, слова "такой организации;" заменить словами "такой организации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей главы к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемым в виде дивидендов, относится, в частности, доход, выплачиваемый иностранной организацией в пользу российской организации, являющейся акционером (участником) этой иностранной организации, при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, вне зависимости от порядка налогообложения такой выплаты в иностранном государстве;";

22) в пункте 1 статьи 251:

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах вклада (взноса) участником организации (его правопреемником или наследником), при уменьшении уставного (складочного) капитала (фонда), при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее участниками;";

б) дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

"91) в виде платы за пользование курортной инфраструктурой (далее - курортный сбор), взимаемой операторами курортного сбора;";

в) подпункт 112 изложить в следующей редакции:

"112) в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;";

г) подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) в виде стоимости дополнительно полученных организацией - акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций (долей), полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций (долей) акционера (участника) при распределении между акционерами акций (долей) при увеличении уставного капитала акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью) (без изменения доли участия акционера (участника) в этом акционерном обществе (обществе с ограниченной ответственностью);";

д) в подпункте 331 слова "оказания услуг (выполнения работ)" заменить словами "приносящей доход деятельности и в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации";

23) в статье 256:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.";

б) в пункте 3:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова ", а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации" исключить;

24) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 259 третье предложение изложить в следующей редакции: "При этом налогоплательщик вправе менять метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет.";

25) пункт 7 статьи 2591 изложить в следующей редакции:

"7. При расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта основных средств амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация основного средства или завершилась его реконструкция (модернизация).";

26) в статье 260:

а) наименование дополнить словами "и иного имущества";

б) пункт 1 после слов "основных средств" дополнить словами "и иного имущества";

27) в абзаце шестом пункта 11 статьи 261 слова "не позднее 1-го числа налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым (отчетным) периодом" заменить словами "не позднее 1-го числа квартала, следующего за кварталом";

28) подпункт 1 пункта 9 статьи 269 после слова "государств)" дополнить словами ", международной финансовой организацией, созданной в соответствии с международным договором Российской Федерации,";

29) статью 270 дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161) в виде сумм начисленной амортизации по основным средствам, передаваемым налогоплательщиком в безвозмездное пользование, за исключением передаваемых (предоставляемых) в безвозмездное пользование в случаях, если такая обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации;";

30) в статье 271:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) дата уплаты процентов, предусмотренная кредитным договором, заключенным специализированным застройщиком с уполномоченным банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" - для доходов в виде процентов по такому кредитному договору.";

б) абзац первый пункта 6 дополнить словами ", за исключением доходов, указанных в подпункте 14 пункта 4 настоящей статьи";

31) в статье 272:

а) пункт 7 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) дата уплаты процентов, предусмотренная кредитным договором, заключенным специализированным застройщиком с уполномоченным банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" - для расходов в виде процентов по такому кредитному договору.";

б) абзац первый пункта 8 дополнить словами ", за исключением расходов, указанных в подпункте 12 пункта 7 настоящей статьи";

32) в абзаце втором пункта 1 статьи 273 слова "и ведущие учет доходов и расходов в порядке, установленном главой 262 настоящего Кодекса" исключить;

33) пункт 1 статьи 277 дополнить абзацем следующего содержания:

"При передаче имущества в уставный фонд унитарного предприятия собственником его имущества стоимостью этого имущества признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание), осуществленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

34) в пункте 11 статьи 280:

а) подпункт 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта";

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) по сделкам, совершенным на основании адресных заявок, признаваемым контролируемыми в соответствии с разделом V1 настоящего Кодекса, для целей налогообложения признается цена реализации (приобретения) или иного выбытия ценных бумаг, определяемая в порядке, предусмотренном подпунктами 2 и 3 пункта 12 настоящей статьи.";

35) в статье 283:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Положения настоящего пункта не распространяются на убытки, полученные налогоплательщиком в период налогообложения его прибыли по ставке 0 процентов в случаях, установленных пунктами 11, 13, 19, 112, 5, 51 статьи 284 настоящего Кодекса. Положения настоящего пункта также не распространяются на убытки, полученные налогоплательщиком от реализации или иного выбытия указанных в статьях 2842 и 2842-1 настоящего Кодекса акций (долей участия в уставном капитале), облигаций российских организаций, инвестиционных паев.";

б) в пункте 21 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года";

в) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Положения настоящего пункта не применяются, если в ходе мероприятий налогового контроля будет установлено, что основной целью реорганизации является уменьшение налоговой базы налогоплательщика-правопреемника на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.";

36) в статье 284:

а) в пункте 1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в случаях, предусмотренных настоящей главой.";

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "Положения настоящего абзаца не применяются в отношении пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных законами субъектов Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков в случаях, предусмотренных настоящей главой.";

б) абзацы четвертый и пятый пункта 51 признать утратившими силу;

37) пункт 1 статьи 2843 изложить в следующей редакции:

"1. Налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта, указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 259 настоящего Кодекса (далее также в настоящей статье - участник), применяет налоговые ставки в размерах, предусмотренных настоящей статьей:

ко всей налоговой базе, определяемой в соответствии с настоящей главой, в случае, если доходы от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого установлен статус регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 настоящего Кодекса);

к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, который имеет статус регионального инвестиционного проекта, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках реализации указанного инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом выбранный способ определения налоговой базы должен быть закреплен в учетной политике и не подлежит изменению в течение срока действия статуса участника регионального инвестиционного проекта.";

38) в статье 2843-1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта, указанный в подпункте 2 пункта 1 статьи 259 настоящего Кодекса (далее также в настоящей статье - участник), применяет налоговые ставки в размерах, предусмотренных настоящей статьей:

ко всей налоговой базе, определяемой в соответствии с настоящей главой, в случае, если доходы от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого установлен статус регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 настоящего Кодекса);

к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, который имеет статус регионального инвестиционного проекта, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках реализации указанного инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом выбранный способ определения налоговой базы должен быть закреплен в учетной политике и не подлежит изменению в течение срока действия статуса участника регионального инвестиционного проекта.";

б) абзац первый пункта 2 после слов "применяется участниками в течение" дополнить словами "срока, не превышающего", слово "периодов" заменить словом "периодов,";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Если разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженных налоговых ставок налога, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и пунктом 15-1 статьи 284 настоящего Кодекса, определенная нарастающим итогом начиная с налогового периода, указанного в абзаце первом пункта 2 настоящей статьи, превысит величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 1 статьи 2512-1 настоящего Кодекса, то последним налоговым периодом применения налоговой ставки, предусмотренной пунктом 15-1 статьи 284 настоящего Кодекса, и пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, будет являться период, в котором возникло это превышение. Сумма указанного превышения подлежит уплате в бюджет по итогам налогового периода в общеустановленном порядке.

В случае, если налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта применил положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 3423-1 настоящего Кодекса, то последним налоговым периодом применения налоговой ставки, предусмотренной пунктом 15-1 статьи 284 настоящего Кодекса, и пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, будет являться налоговый период, предшествующий календарному году, в котором в соответствии с пунктом 4 статьи 3423-1 настоящего Кодекса коэффициент Ктд принимается равным 1.";

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, может быть установлена в размере от 0 до 10 процентов в течение пяти налоговых периодов, если иное не предусмотрено пунктом 21 настоящей статьи, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи начинается применение налоговой ставки, предусмотренной пунктом15-1 статьи 284 настоящего Кодекса, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов, если иное не предусмотрено пунктом 21 настоящей статьи.";

39) абзац первый пункта 8 статьи 2861 после слов "ко всем" дополнить словами "или к отдельным";

40) в абзаце четвертом пункта 31 статьи 3091 слово "году." заменить словами "году. При этом при реализации или ином выбытии долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организации в состав расходов, указанных в настоящем абзаце, также включаются расходы контролируемой иностранной компании в сумме денежных средств, внесенных в имущество (капитал) такой организации в финансовом году, начавшемся в 2015 году, или в любом последующем финансовом году, если соответствующие расходы изменяют стоимость долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организации по данным учета контролируемой иностранной компании.";

41) абзац первый пункта 1 статьи 310 после слова "представительство," дополнить словами "либо индивидуальным предпринимателем,";

42) в статье 312:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"На международные организации, созданные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, требование о предоставлении подтверждения постоянного местонахождения не распространяется. Для целей настоящей статьи такие международные организации предоставляют подтверждение, что они имеют фактическое право на получение соответствующего дохода.";

б) абзац одиннадцатый пункта 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено по результатам проведения взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения";

43) пункт 2 статьи 322 изложить в следующей редакции:

"2. По основным средствам, переведенным по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным средствам, находящимся по решению руководства организации на реконструкции (модернизации) свыше 12 месяцев, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные основные средства были переведены на консервацию или с которого они находятся на реконструкции (модернизации), начисление амортизации не производится.

При расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта основных средств амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация основного средства или завершилась его реконструкция (модернизация).";

44) абзац третий пункта 4 статьи 328 дополнить предложением следующего содержания: "Положения первого предложения настоящего абзаца не применяются к доходам (расходам) в виде процентов по долговым обязательствам в случаях, указанных в подпункте 14 пункта 4 статьи 271 и подпункте 12 пункта 7 статьи 272 настоящего Кодекса.";

45) в статье 33318:

а) в пункте 1:

подпункт 52 изложить в следующей редакции:

"52) при обращении за совершением юридически значимых действий, за исключением юридически значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 51, 53 настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению;";

подпункт 6 признать утратившим силу;

б) пункт 5 признать утратившим силу;

46) в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 33325 слово "инвентаризационной," исключить;

47) в пункте 1 статьи 33333:

а) подпункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) за государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, сделок с предприятием как имущественным комплексом, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, а также ограничений прав и обременении предприятия как имущественного комплекса - 0,1 процента стоимости имущества, имущественных и иных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, но не более 60 000 рублей;";

б) абзац первый подпункта 22 изложить в следующей редакции:

"22) за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременении объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 221, 23 - 26, 28 - 31, 61 и 801 настоящего пункта:";

в) в подпункте 221 слова "ограничения (обременения) этого права" заменить словами "ограничения этого права и обременении данного имущества";

г) подпункт 25 изложить в следующей редакции:

"25) за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, сделок с такими земельными участками, если данные сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, - 350 рублей;";

д) абзац первый подпункта 27 изложить в следующей редакции:

"27) за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости о правах, об ограничениях прав и обременениях недвижимого имущества, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктом 281 настоящего пункта:";

е) абзац первый подпункта 28 изложить в следующей редакции:

"28) за государственную регистрацию, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 25 и 61 настоящего пункта, ипотеки, включая внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи об ипотеке как обременении объекта недвижимости:";

ж) абзац первый подпункта 281 изложить в следующей редакции:

"281) за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке:";

з) в подпункте 29 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

и) в абзаце пятом подпункта 30 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

к) подпункт 32 признать утратившим силу;

л) подпункт 105 после слов "на установку" дополнить словами "и эксплуатацию";

48) в статье 33335:

а) в подпункте 15 пункта 1 слова "ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество" заменить словами "ограничений прав и обременений объектов недвижимости";

б) в пункте 3:

в подпункте 42 слова "ограничений (обременений) прав на земельные участки, используемые" заменить словами "ограничений прав и обременении земельных участков, используемых";

подпункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:

"44) за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в случае принятия нормативного правового акта, влекущего необходимость внесения соответствующих изменений по не зависящим от правообладателей, владельцев или пользователей объектов недвижимости причинам;

45) за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, записи о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, с лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничение права и обременение объекта недвижимости, за внесение в случаях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", сведений (изменений в сведения) в Единый государственный реестр недвижимости по заявлению заинтересованного лица, если указанные сведения не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного взаимодействия;";

в подпункте 7 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом "недвижимости";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на объект недвижимости при государственной регистрации перехода данного права. За государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу указанного Федерального закона права на объект недвижимости при государственной регистрации его ограничения или обременения объекта недвижимости, на который возникло данное право, или совершенной после дня вступления в силу указанного Федерального закона сделки с объектом недвижимости государственная пошлина уплачивается в размере, равном половине установленной настоящей главой государственной пошлины за государственную регистрацию права на объекты недвижимости;";

в подпункте 82 слова "ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество" заменить словами "ограничений прав или обременений объектов недвижимости";

49) в статье 33340:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) возвращения заявления о совершении юридически значимого действия и (или) документов без их рассмотрения уполномоченным органом (должностным лицом), совершающим данное юридически значимое действие.";

б) в пункте 3:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины аналогичным способом.";

абзац второй считать абзацем третьим и изложить его в следующей редакции:

"К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы (в случае, если государственная пошлина уплачена в наличной форме) или копии платежных документов (в случае, если государственная пошлина уплачена в безналичной форме).";

абзац третий считать абзацем четвертым;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, представление документов, подтверждающих уплату плательщиком государственной пошлины, не требуется.";

абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами шестым - десятым;

в) в абзаце первом пункта 4 слова "ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, сделок с ним" заменить словами "ограничений прав и обременений объектов недвижимости";

г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. При обнаружении ошибки в оформлении поручения на перечисление государственной пошлины, не повлекшей ее неперечисления в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства, уточнение платежа осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

50) в статье 3424:

а) в абзаце шестом пункта 1 слова "пунктами 17 и" заменить словом "пунктом";

б) в абзаце четвертом пункта 10 слова "пунктами 17 и" заменить словом "пунктом";

в) в пункте 15 слова "пунктами 17 и" заменить словом "пунктом";

г) пункт 17 признать утратившим силу;

д) абзац первый подпункта 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"1) 1,4441 - с 1 января 2019 года - для налогоплательщиков, являющихся в течение всего налогового периода организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения и (или) организациями, в которых непосредственно и (или) косвенно участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого участия составляет более 50 процентов, за исключением следующих налогоплательщиков:";

51) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 3425 первое предложение изложить в следующей редакции: "Если иное не указано в настоящем пункте, КК устанавливается равным 428 с 1 января 2019 года.";

52) в статье 3465:

а) в подпункте 24 пункта 2 слова "(уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта)" исключить;

б) абзац девятый подпункта 2 пункта 4 признать утратившим силу;

в) в подпункте 1 пункта 5:

в абзаце восьмом слово "периода;" заменить словом "периода.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения абзаца пятого настоящего подпункта применяются как при расходовании средств субсидий после их получения, так и в целях возмещения расходов налогоплательщика, произведенных в налоговом периоде до получения средств субсидии в этом же налоговом периоде;";

53) подпункт 4 пункта 11 статьи 34615 изложить в следующей редакции:

"4) доходы, полученные товариществами собственников недвижимости, в том числе товариществами собственников жилья, управляющими организациями, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами в оплату оказанных собственникам (пользователям) недвижимости коммунальных услуг, в случае оказания таких услуг указанными организациями, заключившими договоры ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями (региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.";

54) абзац девятый подпункта 3 пункта 3 статьи 34616 признать утратившим силу;

55) в статье 34617:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения абзаца шестого настоящего пункта применяются как при расходовании средств субсидий после их получения, так и в целях возмещения расходов налогоплательщика, произведенных в налоговом периоде до получения средств субсидий в этом же налоговом периоде.";

б) в подпункте 1 пункта 2:

слова "третьих лиц;" заменить словами "третьих лиц.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, управляющие организации, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, заключившие договоры ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями (региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не учитывают при исчислении налога в составе материальных расходов средства, перечисленные в оплату коммунальных услуг, в случае, если такие средства получены указанными организациями от собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им коммунальных услуг и не учитывались при определении объекта налогообложения в соответствии с подпунктом 4 пункта 11 статьи 34615 настоящего Кодекса;";

56) абзац первый пункта 4 статьи 34620 дополнить словами "и услуг по предоставлению мест для временного проживания";

57) пункт 23 статьи 34626 после слов "пункта 22 настоящей статьи," дополнить словами "и (или) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи, им была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле в соответствии с абзацем двенадцатым статьи 34627 настоящего Кодекса,";

58) абзац двенадцатый статьи 34627 после слов "собственного производства (изготовления)." дополнить словами "Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для целей настоящей главы не относится к розничной торговле.";

59) в статье 34643:

а) подпункт 38 пункта 2 дополнить словами ", за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";

б) подпункт 1 пункта 3 после слов "собственного производства (изготовления)." дополнить словами "Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для целей настоящей главы не относится к розничной торговле.";

в) пункт 5 дополнить словами ", в отношении которых применяется патентная система налогообложения";

г) в пункте 8:

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) устанавливать следующие ограничения для применения патентной системы налогообложения:

по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;

по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 настоящей статьи;

по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 - 48 пункта 2 настоящей статьи;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:

на единицу средней численности наемных работников;

на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта;

на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств, на одно пассажирское место - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 настоящей статьи;

на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;

на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети, объекта организации общественного питания - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 - 48 пункта 2 настоящей статьи;

в зависимости от территории действия патента с учетом положений подпункта 11 настоящего пункта;";

60) пункт 6 статьи 34645 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) если в течение налогового периода налогоплательщиком, применяющим патентную систему налогообложения по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 и 46 пункта 2 статьи 34643 настоящего Кодекса, была осуществлена реализация товаров, не относящихся к розничной торговле в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 34643 настоящего Кодекса.";

61) пункт 3 статьи 34649 после слов "признается период с" дополнить словом "даты";

62) в статье 34651:

а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, до истечения срока действия патента сумма налога пересчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней, в течение которых индивидуальным предпринимателем применялась патентная система налогообложения.";

б) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) если произведен перерасчет суммы налога в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи, то сумма налога, подлежащая доплате, уплачивается не позднее 20 дней со дня снятия с учета налогоплательщика в налоговом органе в соответствии с пунктом 3 статьи 34646 настоящего Кодекса.

Если в результате перерасчета суммы налога в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи уплаченная сумма налога превысила исчисленную сумму налога, то возврат излишне уплаченной суммы налога производится в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса.";

63) в части второй статьи 356 слова "и сроки" исключить;

64) в подпункте 2 пункта 1 статьи 359 слова "в регистровых тоннах" исключить;

65) в пункте 1 статьи 361:

а) абзац первый после слов "одну регистровую тонну" дополнить словами ", одну единицу валовой вместимости";

б) в таблице слова "(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)" заменить словами "(с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)";

66) в пункте 3 статьи 3611:

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

б) дополнить новым абзацем пятым и абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.

В уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, применительно к которым предоставляется налоговая льгота. В сообщении об отказе от предоставления налоговой льготы должны быть указаны основания отказа от предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения, а также период, начиная с которого налоговая льгота не предоставляется.";

в) абзац пятый считать абзацем восьмым и изложить его в следующей редакции:

"Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

г) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.";

67) в пункте 1 статьи 362 слова "органами, осуществляющими" заменить словами "органами (организациями, должностными лицами), осуществляющими";

68) абзац второй пункта 1 статьи 363 изложить в следующей редакции:

"Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.";

69) в статье 374:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Объектами налогообложения признаются:

1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 378 и 3781 настоящего Кодекса.

В целях настоящей главы иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, ведут учет объектов налогообложения в порядке, установленном в Российской Федерации для ведения бухгалтерского учета;

2) недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации и принадлежащее организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 378 и 3781 настоящего Кодекса.";

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

70) в статье 3782:

а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"4) иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не предусмотренные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.";

б) в пункте 12:

дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

"22) в случае, если кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, не определена, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данных объектов недвижимого имущества осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей главой без учета положений настоящей статьи;";

подпункт 3 признать утратившим силу;

71) в статье 380:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением объектов, указанных в пунктах 31 и 32 настоящей статьи, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2 процента.";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

в) пункт 5 признать утратившим силу;

72) в абзаце первом пункта 2 статьи 387 слова "и сроки" исключить;

73) абзац второй пункта 61 статьи 391 дополнить предложением следующего содержания: "Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.";

74) пункт 3 статьи 392 признать утратившим силу;

75) в статье 394:

а) абзац третий подпункта 1 пункта 1 дополнить словами "(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)";

б) в пункте 2 слова ", а также в зависимости от места нахождения объекта налогообложения применительно к муниципальным образованиям, включенным в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, в случае, если в соответствии с законом города федерального значения Москвы земельный налог отнесен к источникам доходов бюджетов указанных муниципальных образований" исключить;

76) в статье 396:

а) в пункте 8 слова "к физическому лицу" исключить;

б) в пункте 10:

в абзаце втором слова "и подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу" заменить словами ", подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

в) пункт 14 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:

"18. Орган, осуществляющий государственный земельный надзор, обязан в течение десяти дней со дня выдачи предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, связанного с неиспользованием для сельскохозяйственного производства земельного участка, принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (за исключением земельных участков, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 настоящего Кодекса), представлять в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведения о неиспользовании такого земельного участка для сельскохозяйственного производства.

При установлении органом, осуществляющим государственный земельный надзор, факта устранения указанного нарушения либо при отмене указанного предписания сведения об установлении такого факта либо об отмене такого предписания в течение десяти дней представляются в налоговый орган по субъекту Российской Федерации.

Форма, порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений, предусмотренных настоящим пунктом, в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также органом, осуществляющим государственный земельный надзор, в налоговый орган по его запросу в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговые органы бесплатно.

19. Уполномоченные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или находящееся в его ведении учреждение, которые в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации осуществляют функции в сфере социальной защиты населения, обязаны представлять в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведения о физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который представляются указанные сведения.

Форма, порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений, предусмотренных настоящим пунктом, в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или находящимся в его ведении учреждением, которые в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации осуществляют функции в сфере социальной защиты населения, в налоговый орган по его запросу в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговые органы бесплатно.";

77) в пункте 1 статьи 397:

а) в абзаце первом слова "и сроки, которые установлены" заменить словом ", установленном";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.";

78) подпункт 4 пункта 5 статьи 406 признать утратившим силу;

79) в статье 407:

а) в пункте 6:

в абзаце втором слова "и подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу" заменить словами ", подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы";

абзац третий после слов "в электронной форме" дополнить словами ", формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы";

б) абзац первый пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: "Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.";

80) в статье 408:

а) абзац первый пункта 21 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.";

б) в абзаце двенадцатом пункта 8 слова "указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса" заменить словами "включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 настоящего Кодекса";

в) в абзаце третьем пункта 81 слова "указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса" заменить словами "включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 настоящего Кодекса";

81) пункт 3 статьи 415 изложить в следующей редакции:

"3. Ставка сбора, установленного по торговле через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 50 квадратных метров по каждому объекту стационарной торговой сети, устанавливается в расчете на 1 квадратный метр площади торгового зала, а по торговле, осуществляемой путем отпуска товаров со склада, - в расчете на 1 квадратный метр площади склада и не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате в связи с применением патентной системы налогообложения в данном муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) на основании патента по розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту стационарной торговой сети, выданного на три месяца, деленную на 50.";

82) в статье 416:

а) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган о прекращении использования объекта осуществления торговли, а также о каждом изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы сбора, не позднее пяти дней со дня соответствующего изменения или прекращения торговли.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Постановка на учет производится на основании уведомления, представленного плательщиком сбора, в течение пяти дней после получения налоговым органом указанного уведомления, и в тот же срок плательщику сбора выдается (направляется) соответствующее свидетельство.";

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова "с использованием объекта осуществления торговли" заменить словами ", в отношении которой установлен сбор,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Плательщик сбора представляет указанное уведомление не позднее пяти дней с даты прекращения осуществления предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен сбор.";

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. При нарушении плательщиком сбора срока подачи уведомления о прекращении использования объекта осуществления торговли (уведомления о прекращении осуществления деятельности, в отношении которой установлен сбор), датой прекращения использования объекта осуществления торговли (датой снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора) является дата представления в налоговый орган соответствующего уведомления.";

83) дополнить статьей 4171 следующего содержания:

"Статья 4171. Особенности исчисления и уплаты сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором комиссии, агентским договором, договором поручения, договором доверительного управления

1. В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) плательщиками сбора признаются участники товарищества, использующие объект движимого и (или) недвижимого имущества для осуществления указанной деятельности.

В случае совместного использования участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) одного объекта осуществления торговли сумма сбора в отношении такого объекта определяется каждым участником как произведение ставки сбора в отношении осуществляемого вида предпринимательской деятельности и фактического значения физического показателя соответствующего объекта осуществления торговли, определяемого пропорционально стоимости вкладов товарищей (внесенным товарищами долям имущества) в общее дело либо установленного (распределенного) в отношении каждого товарища договором о совместной деятельности или дополнительным соглашением товарищей.

2. В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, в рамках договора комиссии обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на комиссионера.

3. В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, агентом от имени и за счет принципала в рамках агентского договора обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на принципала.

В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, агентом от своего имени, но за счет принципала в рамках агентского договора обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на агента.

4. В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, в рамках договора поручения обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на доверителя.

5. В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, в рамках договора доверительного управления обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на доверительного управляющего.";

84) в статье 430:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование:

за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов;

за периоды, в которых приостановлен статус адвоката, при условии представления в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов.";

б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность.";

85) в статье 431:

а) в абзаце первом пункта 7 слова "по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют" заменить словами "по месту нахождения обособленных подразделений организации, которым организацией открыты счета в банках и которые начисляют и производят";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Плательщики, у которых численность физических лиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период превышает 10 человек, а также вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют расчеты, указанные в пункте 7 настоящей статьи, в налоговый орган в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи. Плательщики и вновь созданные организации (в том числе в результате реорганизации), у которых численность физических лиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период составляет 10 человек и менее, вправе представлять расчеты, указанные в пункте 7 настоящей статьи, в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего пункта.";

в) в пункте 11 слова "по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют" заменить словами "по месту нахождения обособленных подразделений организации, которым организацией открыты счета в банках и которые начисляют и производят".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 1, пункт 2, подпункты "а" и "в" пункта 4, пункт 6, абзацы третий - восьмой подпункта "б" пункта 7, пункт 8, подпункт "б" пункта 12, пункты 14, 20, подпункты "з" - "к" пункта 22, абзацы первый и второй подпункта "а" пункта 24, подпункты "в" и "г" пункта 25, абзацы первый - четвертый подпункта "а", абзацы первый - шестой подпункта "в" пункта 26, подпункт "а" пункта 27, пункты 35 и 48 статьи 1, пункт 62, подпункт "а" пункта 66, пункт 73, подпункт "б" пункта 79, подпункт "а" пункта 80 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт "а" пункта 1, подпункт "б" пункта 3, подпункт "б" пункта 4, пункты 9, 10, абзацы первый и второй подпункта "ж" пункта 22, подпункт "б" пункта 23, абзацы третий - пятый подпункта "а" пункта 24, абзац четвертый подпункта "д" пункта 26, подпункты "б" и "в" пункта 27, пункты 37, 38, подпункт "б" пункта 39, пункты 40 - 43, 45, 46, 51 статьи 1, пункты 2 - 14, подпункты "а" и "в" пункта 15, пункты 16, 17, 19 - 21, 23 - 26, 28 - 32, 34 - 39, 41 - 51, подпункт "а" пункта 52, пункт 53, подпункт "б" пункта 55, пункты 57, 58, подпункты "а" и "б" пункта 59, пункты 60, 64, 65, подпункты "б" - "г" пункта 66, пункты 67, 69 - 71, 74, 75, подпункты "а" - "в" пункта 76, пункт 78, подпункт "а" пункта 79, подпункты "б" и "в" пункта 80, пункты 81 - 85 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Абзац второй подпункта "б" пункта 7, пункты 11, 15 - 19, 21, подпункты "б" и "д" пункта 25, абзацы пятый и шестой подпункта "а", подпункт "б", абзацы седьмой и восьмой подпункта "в", подпункт "г", абзацы второй, третий, пятый - седьмой подпункта "д", подпункт "е" пункта 26, подпункт "а" пункта 29, пункты 32, 33, 36, 50 статьи 1, пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 апреля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Подпункт "г" пункта 76 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

6. Подпункт "а", абзац третий подпункта "е" пункта 22, подпункт "а" пункта 23, пункт 28 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

7. Подпункт "а" пункта 3, подпункт "а" пункта 12, подпункты "в" - "д", абзац второй подпункта "е" пункта 22, подпункт "б" пункта 24, пункты 30, 49 статьи 1, пункты 18, 63, 68, 72, 77 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

8. Положения абзаца двадцать восьмого пункта 2 статьи 11 и подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к инвестиционным проектам, заключаемым после 1 января 2020 года.

9. Действие положений абзаца третьего пункта 1 статьи 2515 и абзаца четвертого пункта 31 статьи 3091 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется в отношении прибыли контролируемых иностранных компаний, определяемой начиная с периодов, начинающихся в 2018 году.

10. Действие положений пункта 4 статьи 55 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

11. Положения пункта 74 статьи 83 и пункта 21 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации применяются к сведениям, представляемым налоговыми агентами в соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) после 1 января 2020 года.

12. Положения пункта 6 статьи 210, статей 21410 и 2171 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2020 года.

13. Действие подпунктов 4, 91, 112, 15 и 331 пункта 1 статьи 251, пункта 11 статьи 261, пункта 1 статьи 277, абзаца четвертого пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

14. Положения пункта 372 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов в виде единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам, право на получение которых возникло с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года включительно.

15. Положения абзацев семнадцатого и восемнадцатого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации применяются в отношении доходов физических лиц, полученных начиная с налогового периода 2019 года.

16. Действие положений абзацев девятнадцатого - двадцать второго подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2017 года.

17. Положения части второй статьи 356, абзаца второго пункта 1 статьи 363, абзаца первого пункта 2 статьи 387 и пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются начиная с уплаты транспортного и земельного налогов за налоговый период 2020 года.

18. Положения подпункта 23 пункта 6, подпункта 12 пункта 7, пункта 111 статьи 1055 и подпункта 2 пункта 4 статьи 10513 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2020 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.

Президент Российской Федерации В. Путин