Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

С 1 октября снизить ипотечные ставки решили крупнейшие российские банки. Об этом говорится в опросе кредитных организаций, который провело агентство РИА Новости. Так, с 1 октября ставки по ипотеке снижают Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и "Дом.РФ".

Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3%, в Газпромбанке - 8,7%, в Альфа-банке - 8,49%, в Райффайзенбанке - 8,99%, в банке "Дом.РФ" - 8,5% годовых. В банке "Открытие" и Московском кредитном банке пока думают над снижением ставок.

Эксперты считают, что в конце года россияне начнут брать ипотечные кредиты более массово. Так, главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отмечает, что население традиционно стремится использовать свои накопления в конце года, опасаясь повышения цен. "С учетом прогноза по снижению ставок, мы ждем повышения спроса на ипотеку в четвертом квартале", - считает эксперт.