Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу

В верхней палате конгресса США признали, что сенаторам придется рассмотреть вопрос об импичменте президенту в соответствии с предусмотренной процедурой, если ее одобрит палата представителей, как известно, контролируемая демократами - оппонентами Дональда Трампа. Об этом телеканалу CNBC заявил лидер республиканского большинства в сенате, представляющий штат Кентукки, Мич Макконнелл.

По словам Макконнелла, в этом случае у него просто "не будет выбора". При этом сенатор дал понять, что само обсуждение вопроса об импичменте может затянуться на неопределенный срок. Напомним, что парламентское расследование было запущено нижней палатой конгресса после скандальной утечки записи телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся еще в июле. Якобы во время беседы американский лидер убеждает своего украинского коллегу начать в обмен на финансовую помощь расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, одного из ведущих кандидатов от Демпартии на предстоящих выборах.

С 2014-го по нынешний год Байден-младший входил в совет директоров частной украинской газовой компании. Когда предполагаемые детали разговора двух президентов стали достоянием общественности, противники обвинили Трампа в том, что тот обращается к помощи иностранного государства, чтобы вывести из игры политического конкурента. Как известно, для вынесения импичмента необходимы голоса двух третей сената, однако эксперты отмечают, что это маловероятно, ведь верхнюю палату конгресса США контролируют республиканцы - однопартийцы Трампа.