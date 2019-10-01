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01.10.2019 21:33
Рубрика: Авто

Лишние должности

ГАИ снова сократят
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 220 (7978)
Во вторник все СМИ облетела новость о том, что сотрудникам ГИБДД вновь готовят сокращение. Не столь существенное, как годом ранее, но все равно довольно ощутимое. А именно предлагается сократить численность региональных управлений на две тысячи сотрудников.

Новость об этом появилась в некоем Telegram-канале "Омбудсмен полиции". Официальных заявлений пока не прозвучало. Сам приказ МВД не размещен ни на каких официальных ресурсах. Однако источники в этом ведомстве подтверждают его существование. "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники указывает, что штат будет сокращен за счет "незамещенных должностей начальствующего состава". При этом указывается, что штат ГИБДД сокращается для укрепления подразделений территориальных органов МВД по вопросам миграции. Дело в том, что количество сотрудников МВД строго регламентировано. При необходимости в каком-то подразделении увеличить количество сотрудников, сделать это можно только переводом штатных единиц из одного подразделения в другое. Сейчас понадобилось усиление подразделений по вопросам миграции в связи с принятием поправок в Закон "О гражданстве Российской Федерации", вступивших в силу 29 марта.

МЧС России сократит более пятисот своих подразделений

При этом сокращаются, по сути, вакантные, то есть никем пока не занятые должности. Так, на 1 сентября некомплект в ГИБДД составлял чуть более 5 тысяч сотрудников. Пожертвовать двумя тысячами вакансий - не страшно.

Другое дело, что количество сотрудников и вакансий в ГИБДД сокращается с завидной регулярностью. Глобальное сокращение произошло в начале прошлого года, когда службу сократили сразу на 10 тысяч мест. Пять тысяч удалось закрыть благодаря свободным вакансиям. А пять тысяч сотрудников переводили в другие подразделения полиции.

МВД потребовалось усилить подразделения по вопросам миграции, поэтому сократили ГИБДД

При этом перед службой сейчас стоит глобальная задача сократить количество смертей на дорогах до 2024 года в 3,5 раза. Одними комплексами фотовидеофиксации нарушений сотрудников ГИБДД заменить невозможно. Камеры не выявляют пьяных, не умеют оформлять аварии с пострадавшими, а также со скрывшимися водителями.

Если учесть, что сейчас контроль за техосмотром автобусов уже передан ГИБДД, а также этому ведомству предстоит взять на себя согласование комплексных схем организации дорожного движения и их проектов, то непонятно, хватит ли на все это сотрудников.