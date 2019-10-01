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01.10.2019 17:22
Рубрика: Культура

Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе

Текст: Инга Бугулова

Не успели поклонники Квентина Тарантино отдышаться после "Однажды… в Голливуде", как режиссер снова подкидывает интригующие новости - теперь он работает над романом, главный герой которого ветеран Второй мировой войны. И любитель кино, разумеется.

Подробностями о готовящейся книге Квентин Тарантино поделился с Мартином Скорсезе - их разговор опубликован в свежем номере журнала Американской гильдии режиссеров.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Тарантино, персонаж его произведения - участник Второй мировой, "повидавший много крови". Вернувшись домой, он взялся было пересматривать любимые голливудские киноленты, но, после всего пережитого, они его больше не трогают и кажутся детскими и наивными.

- И тут вдруг он слышит про зарубежные работы Куросавы и Феллини. Они притягивают его, он осознает, что перед ним стоящие вещи, - подчеркнул режиссер.

Именно эти картины в итоге смогут дать герою то, чего не смогло дать "фальшивое голливудское барахло". А чтобы передать настроение ветерана наиболее точно, Тарантино сам пересматривает многие фильмы, вышедшие сразу после войны.

Остальную информацию о книге автор раскрывать не стал. Напомним, после выхода "Однажды… в Голливуде", Квентин Тарантино обещал сосредоточиться на написании театральных пьес и книг о кино.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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