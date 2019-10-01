Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Очередной скандал произошел в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина. Причем сделал это лично, по сути, вытолкав гостя в гримерку. Поводом стали грубые высказывания приглашенного эксперта о режиссере Марке Захарове.

Программа была посвящена ситуации на Украине. Однако в какой-то момент, рассуждая о вине России перед этой страной, Метлин привел красноречивый, на его взгляд, пример "десоветизации".

"Десоветизировался Захаров, когда жег партбилет, все это помнят в студии. И это было позорно, - отметил он. - Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух".

Шейнин указал на то, что Метлин пытается оттоптаться на могиле умершего режиссера, и посоветовал тому выходить из студии "через другую дверь, чтобы не пересечься". В ответ журналист с ухмылкой спросил у ведущего: "Захарова любите, да?"

"Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда", - резко бросил Шейнин.

Поскольку Метлин не сразу отправился в сторону выхода, Шейнин позволил себе лично вытолкать его из студии.

"Иди отсюда, ты умер", - бросил вслед уходящему Метлину Шейнин.

Отметим, что режиссера Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище сегодня, во вторник, 1 октября.