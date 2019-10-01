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Ubisoft устроила грандиозную распродажу специально для российских геймеров

Текст:   Богдан Бобров
01.10.2019,  
20:55
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft объявила о старте крупной распродажи в своем онлайн-магазине специально для российских пользователей в связи с проведением выставки "Игромир" 2019.

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Всего на площадке под скидки, достигающие 90%, попало 295 позиций. Из относительно новых релизов в подборке можно отметить Anno 1800, Tom Clancy's The Division 2 и Far Cry New Dawn.

Любители классических игр и ретро-гейминга тоже смогут найти много интересных предложений - ценники на проекты из серий Splinter Cell, Rayman и Beyond Good and Evil колеблются около отметки в 100 рублей.

Кроме того, на выбор представлено огромное количество DLC и Season Pass для основных франшиз издателя. Акция продлится до 10 октября.

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