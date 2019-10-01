В Болгарии раскритиковали антисоветскую резолюцию Европарламента

Болгарский антифашистский союз (БАС) принял декларацию, в которой подверг жесткой критике принятую Европарламентом резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

"Городской совет БАС глубоко возмущен текстом этой резолюции, которая равняет фашистский режим Муссолини и нацистский режим Гитлера с социалистическими режимами в Восточной Европе и Советском Союзе", - указано в декларации, опубликованной на странице союза антифашистов в Facebook. В документе также отмечается пристрастный характер вынесения Европарламентом оценок исторических событий.

"Так называемые "рекомендации" для России об осмыслении ее советского прошлого являются грубым вмешательством во внутренние дела мировой державы", - пишут авторы декларации, призывая к объективной трактовке истории и справедливому подходу в вопросе борьбы с фашизмом.

Напомним, ранее свою позицию в отношении резолюции высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Европарламент отметился возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - подчеркнула она.