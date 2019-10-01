Новости

Боснийские власти по просьбе Анкары избавляются от сторонников Гюлена 09:13
Калифорния разрешила спортсменам из колледжей зарабатывать деньги 09:06
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу 09:05
В России начали маркировать дорогие лекарства 09:01
В РФ вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах 08:55
В Кузбассе суд расторг брак с покойником 08:42
В Волгограде два человека погибли при пожаре 08:40
Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда 08:37
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации 08:22
Невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз 08:17
Страховщики и НПФ начнут оперативно получать данные о смерти клиентов 08:14
Российские боксеры проведут бой за титул чемпиона мира WBA в Монако 08:08
Пушков: Трамп может обидеться на Зеленского 08:04
В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 75 жителей пятиэтажки 07:41
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке 07:40
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя 07:34
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения 07:31
Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин 07:10
В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства 07:03
Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России 07:00
Президент Перу объявил о роспуске парламента 06:30
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским 06:07
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел 2,6 км 05:51
Ким Чен Ын поздравил КНР с 70-летием 05:42
На плавбазе в Охотском море потушили пожар 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 09:01
Рубрика: Общество

В России начали маркировать дорогие лекарства

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С сегодняшнего дня началась обязательная маркировка лекарств по программе лечения "7 высокозатратных нозологий".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре

Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что пилотный проект по маркировке лекарств стартовал первого февраля 2017 года. По словам министра, фармотрасль активно участвовала в эксперименте (зарегистрировано более 25 тысяч организаций), вносила предложения, регуляторы оперативно реагировали на них. "Сейчас все российские и иностранные предприятия, выпускающие препараты для лечения высокозатратных нозологий, готовы к производству лекарств с кодом на упаковке. Следующий шаг - подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется уже через три месяца - с первого января 2020 года. Мы надеемся на конструктивный подход со стороны всех компаний отрасли", - отметил Мантуров.

На каждую упаковку препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий", выпущенных с сегодняшнего дня, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"