В России начали маркировать дорогие лекарства

С сегодняшнего дня началась обязательная маркировка лекарств по программе лечения "7 высокозатратных нозологий".

Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что пилотный проект по маркировке лекарств стартовал первого февраля 2017 года. По словам министра, фармотрасль активно участвовала в эксперименте (зарегистрировано более 25 тысяч организаций), вносила предложения, регуляторы оперативно реагировали на них. "Сейчас все российские и иностранные предприятия, выпускающие препараты для лечения высокозатратных нозологий, готовы к производству лекарств с кодом на упаковке. Следующий шаг - подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется уже через три месяца - с первого января 2020 года. Мы надеемся на конструктивный подход со стороны всех компаний отрасли", - отметил Мантуров.

На каждую упаковку препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий", выпущенных с сегодняшнего дня, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке.