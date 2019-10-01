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В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском

Новости
    01.10.2019, 21:15
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На просторы YouTube просочился отрывок из нового "Терминатора". Причем на русском. Там, правда, всего пара реплик - по сути, это целая экшн-сцена, в которой злой терминатор (Гэбриел Луна), одновременно жидкий и твердый, гонится за женщиной-киборгом (Маккензи Дэвис) и персонажем, сыгранным Наталией Рейес.

А потом появляется Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и дает жидко-твердому негодяю мощный отпор.

Есть вероятность, что ролик вскоре удалят. Так что спешите видеть.

Фильм "Терминатор: Темные судьбы" поставил Тим Миллер, подаривший нам первого "Дэдпула", под чутким руководством Джеймса Кэмерона, который уже нацелен на трилогию.

Релиз в России - уже 31 октября, менее чем через месяц.

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