В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском

На просторы YouTube просочился отрывок из нового "Терминатора". Причем на русском. Там, правда, всего пара реплик - по сути, это целая экшн-сцена, в которой злой терминатор (Гэбриел Луна), одновременно жидкий и твердый, гонится за женщиной-киборгом (Маккензи Дэвис) и персонажем, сыгранным Наталией Рейес.

А потом появляется Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и дает жидко-твердому негодяю мощный отпор.

Есть вероятность, что ролик вскоре удалят. Так что спешите видеть.

Фильм "Терминатор: Темные судьбы" поставил Тим Миллер, подаривший нам первого "Дэдпула", под чутким руководством Джеймса Кэмерона, который уже нацелен на трилогию.

Релиз в России - уже 31 октября, менее чем через месяц.