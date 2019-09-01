Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию

Джеймс Кэмерон, как известно, на мелочи размениваться не любит. Вот и от возвращения его к "Терминатору", безусловно, стоит ждать только чего-то сверхмасштабного и небывало амбициозного.

Это охотно подтверждает и он сам. В частности, он признался, что планирует сделать из перезапуска фантастической франшизы трилогию.

Правда, только в том случае, если первый фильм - "Тёмные судьбы" - как следует окупится.

"Если нам повезёт и мы сможем немного заработать на "Тёмных судьбах", мы точно знаем, что делать со следующими фильмами", - приводит слова не скрывающего оптимизма Кэмерона Deadline.

А на это есть немало шансов - во вселенную "Терминатора", помимо Кэмерона, вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. А сюжет, напомним, проигнорирует фильмы, выходившие после последнего кэмероновского "Терминатора" - второго. Ещё один плюс - у фильма будет "кровавый" рейтинг R.

По признанию Кэмерона, который теперь выступит в роли сосценариста и продюсера (режиссёром назначен снимавший первого "Дэдпула" Тим Миллер), сочинение новой истории отняло у него и его команды немало времени и сил.

Фильм "Терминатор: Тёмные судьбы" выйдет в России 31 октября.

Трейлеры на русском языке смотрите здесь и здесь.