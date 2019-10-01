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Рубрика: В мире

В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15. Ранее сообщалось о 12 жертвах. Всего на сегодняшний день зафиксировано более 800 обращений с жалобами на проблемы с дыхательной системой из-за вейпов.

Фото: REUTERS
В вейпах и электронных сигаретах найдены ароматизаторы, провоцирующие рак

Центр профилактики и контроля заболеваний США выяснил, что большинство любителей вейпов, у которых возникли проблемы со здоровьем, пользовались устройствами, содержащими смеси с марихуаной с "черного рынка". Еще одна возможная причина - масло с витамином Е. Оно было обнаружено в смесях, которые курили заболевшие вейперы. При этом специалисты американского минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы пока рано, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News.

Напомним, в США ряд штатов уже ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки точные указаны не были.

В мире США Борьба с курением
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