В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15. Ранее сообщалось о 12 жертвах. Всего на сегодняшний день зафиксировано более 800 обращений с жалобами на проблемы с дыхательной системой из-за вейпов.

Центр профилактики и контроля заболеваний США выяснил, что большинство любителей вейпов, у которых возникли проблемы со здоровьем, пользовались устройствами, содержащими смеси с марихуаной с "черного рынка". Еще одна возможная причина - масло с витамином Е. Оно было обнаружено в смесях, которые курили заболевшие вейперы. При этом специалисты американского минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы пока рано, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News.

Напомним, в США ряд штатов уже ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки точные указаны не были.