Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение как можно скорее начать разведение войск в Петровском и Золотом - населенных пунктах Луганской области.

Как передает ТАСС слова Зеленского, выступившего по итогам минского заседания, он лично гарантирует безопасность и защиту местному населению.

"Я всех поздравляю с началом, очень верим в это", - отметил он.

Глава Украины также уточнил, что "формула Штайнмайера", определяющая самоуправление отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, должна быть включена в закон об их особом статусе, который еще, как известно не принят вопреки требованию Минских соглашений. Однако Зеленский обещает, что уже до конца года этот основополагающий для урегулирования документ станет реальностью.