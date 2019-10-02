Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов

Марина Кащенко, адвокат

Новые суды, созданные в ходе судебной реформы, решили, наконец, проблему, существовавшую в нашей стране на протяжении нескольких десятков лет. Я имею ввиду ситуацию, при которой в рамках одного суда, под крышей одного здания, находились и работали люди, которые по своим должностным обязанностям были призваны надзирать друг за другом.

Третья судебная инстанция, которая называется кассационная, находилась, повторюсь, под одной крышей и под одним руководством со второй - апелляционной. В связи с этим существовало веское основание полагать, что при таких условиях выносимые данными инстанциями решения не всегда бывали объективны и безупречны. Поэтому и было решено разделить апелляцию и кассацию. Задача ставилась - добиться независимости, то есть принципа, который лежит в основе любого демократического правосудия. И эта цель была достигнута.

Одновременно произошло укрупнение. Если раньше у нас каждый субъект Федерации имел свою кассационную инстанцию, то отныне их осталось всего девять. Причем, расположены они зачастую в городах, не являющихся административными центрами субъектов Федерации. Например, один из вновь созданных кассационных судов находится в Пятигорске. Он рассматривает дела, которые в первой и второй инстанциях слушались в Ставропольском крае, в Чеченской республике, в Дагестане и иных кавказских республиках. Мне представляется это правильным.

Кадровый состав новых судов тоже подбирался, исходя из принципа независимости. Скажем, в том же пятигорском суде работают судьи из Башкирии и, кажется, есть из Липецкой области. То есть это люди, которые никак не связаны ни с местными властями, ни с местными экономическими структурами, коррупционерами и прочими заинтересованными гражданами и организациями.

Я уверена, что судебная реформа приведет к тому, что наше население станет больше доверять судам. Не будем говорить о том, что судебные решения станут более справедливыми. На справедливое решение можно было рассчитывать и раньше. Все слухи о коррумпированности и подкупности судей сильно преувеличены. А вот кредит доверия у людей к нашей судебной системе, однозначно, возрастет.