Начала действовать особая судебная инстанция по исправлению ошибочных приговоров

В среду председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и мэр Москвы Сергей Собянин официально открыли Второй кассационный суд общей юрисдикции. Это одна из девяти совершенно новых судебных инстанций, созданных по всей стране для пересмотра уже вступивших в силу судебных решений.

Как подчеркнул председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, новые окружные суды значительно повысят гарантии объективности рассмотрения дел.

Самое главное новшество: система правосудия переходит на новую схему, не привязанную к границам регионов. Юрисдикция новых судов будет распространяться сразу на несколько регионов. До того по сути только Верховный суд России оставался единственной инстанцией, которая всегда и точно оставалась над схваткой. Потому что до того как попасть в Верховный суд, какой-нибудь спор не выходил за пределы региона.

Да, судебная система независима, однако судьи живут в реальном мире, с кем-то общаются, ходят по тем же самым улицам. А значит, исключать, что некая влиятельная сторона найдет выходы на региональный суд и рычаги воздействия, было нельзя.

Но отдельный кассационный суд, как задумывается, слишком высок и далек, чтобы какая-то недобросовестная сторона могла до него дотянуться.

В кассационном суде все жалобы будут рассматриваться коллегиально тремя судьями. Более того, закон расширил полномочия третьих инстанций, так что на автоматическое одобрение вынесенных решений нижестоящие инстанции могут не рассчитывать, каждое дело будет проходить усиленную проверку.

Строго говоря, кассационные суды начали работу с 1 октября. Некоторые эксперты были уверены, что первые дни пройдут для новых судов вхолостую, мол, должно появиться время, чтобы какие-то дела дозрели до новой кассационной инстанции.

Нет, это были неправильные рассуждения. Первая жалоба во Второй кассационный суд общей юрисдикции поступила уже в 9 часов 5 минут 1 октября. Это была жалоба на арест. Всего за первый день работы в кассационный суд поступило 19 жалоб.

Из них 10 жалоб - по уголовным делам. 8 жалоб пришло по гражданским делам. Еще одна жалоба административная, касается обжалования действий должностного лица.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, Верховный суд страны будет анализировать работу новых судов, оперативно получая информацию об их работе. Принципиальный момент, делающий реформу не просто организационной, а содержательной: к рассмотрению теперь будут приниматься абсолютно все кассационные жалобы. Если кто-то недоволен вступившим в силу законным решением, коллегия отдельного суда вникнет и разберется.

До 1 октября действовала так называемая выборочная кассация, то есть сам факт недовольства решением не был поводом пожаловаться.

Кассационные инстанции проводили предварительный отбор жалоб, многое зависело от усмотрения конкретного судьи. Поэтому от юристов требовались тонкое знание всех юридических нюансов и изобретательность, чтобы жалобу хотя бы просто приняли к рассмотрению.

В итоге в прошлом году региональные суды приняли к рассмотрению лишь 10 процентов кассационных жалоб по уголовным делам и 5 процентов кассационных жалоб по гражданским делам.

Первая жалоба поступила в кассационный суд в 9 часов 5 минут первого дня работы, это была жалоба на решение об аресте

Так что очень часто решение второй инстанции действительно ставило точку в споре, пробиться дальше было очень сложно.

Само здание нового кассационногосуда говорит о том, какой объемработы ждет его обитателей.

Как рассказал "РГ" председатель Второго кассационного суда общей юрисдикции Анатолий Бондар, в суде 32 зала, каждый оборудован системами видео-конференц-связи и аудиопротоколирования. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в будущем году рядом со зданием суда откроется станция метро. К тому же участникам процессов необязательно приезжать лично. Принять участие в заседании можно будет с помощью систем видео-конференц-связи. Для этого достаточно прийти в ближайший суд в своем городе, и там человека подключат к делу. За кассационными судами закреплены широкие полномочия. Они вправе смягчить положение не только лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, но и в отношении других осужденных. Допустим, по делу проходит несколько человек, но жалобу подал только один. Если кассационный суд увидит, что ошибка была допущена и в отношении других осужденных, то сможет смягчить их вину. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев подчеркнул, что для граждан теперь появятся новые возможности по судебной защите. "Процедура сплошной кассации позволит более эффективно выявлять допущенные ошибки и повысит правовую защиту и граждан, и бизнеса", - заявил Вячеслав Лебедев.

Он также подчеркнул роль кассационных судов в развитии примирительных процедур. В ближайшее время вступает в силу закон, расширяющий примирительные процедуры. Например, как рассказал Вячеслав Лебедев, кассационные и апелляционные суды смогут утверждать мировые соглашения с отменой ранее принятых актов. То есть у сторон будет шанс помириться и договориться по-хорошему даже после того, как все решения приняты. В судах также появятся судебные примирители. Как сообщил Вячеслав Лебедев, в ближайшее время списки кандидатов в судебные примирители будут представлены в Верховный суд. Напомним, по закону списки примирителей должны быть утверждены Пленумом Верховного суда России. Также Пленум утвердит Регламент проведения судебного примирения.

Кроме того, законом будут предусмотрены переговоры. Предполагается, что они будут проходить на условиях, определенных сторонами. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке. Также предполагается, что шире будет использоваться медиация. Это тоже примирительная процедура, в которой снять напряжение между сторонами помогает медиатор - специальный посредник.

Согласно новым поправкам медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений. Так что теперь медиаторы смогут подключаться к скандальным разводам, чтобы понизить градус конфликта и в конце концов помочь людям разойтись цивилизованно. Ведь совершенно необязательно ненавидеть человека, с которым провел лучшие годы.

Если стороны найдут общий язык, они смогут заключить медиативное соглашение и удостоверить его у нотариуса. В таком случае соглашение получит силу исполнительного документа, проще говоря, будет приравнено к судебному решению. Если потом какая-то сторона передумает, документ можно сразу направить судебным приставам.

Поэтому мирные процедуры не станут лазейкой для обманщиков, которые для виду согласятся на медиативное соглашение, чтобы потом ничего не выполнять. Нет: дал слово, подписался, делай как обещал. Еще новшества: представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских дел в инстанциях, начиная с региональных судов, теперь могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности.

Участникам процессов необязательно приезжать лично. Принять участие в заседании можно будет с помощью систем видео-конференц-связи

С 1 сентября 2019 года вступили в силу законы, направленные на беспристрастное определение состава суда по конкретным видам дел путем использования автоматизированной информационной системы. Исключен человеческий фактор из распределения дел во всех судах страны. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что район, в котором расположен Второй кассационный суд, активно развивается, строятся новые дороги, обустраивается инфраструктура.

"Мы постарались максимум создать комфортные условия для работы суда, - сказал Сергей Собянин. - От вашей работы зависит состояние правосудия, а значит, ощущение стабильности и справедливости".