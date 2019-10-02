"Бавария" забила семь голов в ворота "Тоттенхэма" в Лондоне

Главным событием первого дня второго тура группового раунда Лиги чемпионов стало домашнее поражение "Тоттенхэма" от "Баварии". Финалист прошлого розыгрыша турнира дома был бит со счетом 2:7.

А начиналось все для "Тоттенхэма" очень даже позитивно. На 12-й минуте Сон Хын Мин открыл счет, чем только раззадорил звездный немецкий клуб. Еще до перерыва Йозуа Киммих и Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри вывели гостей вперед.

Начало второго тайма повергло болельщиков "шпор" в уныние. Серж Гнабри с интервалом в две минуты довел счет до крупного. Точный удар Гарри Кейна было возродил интригу, но в концовке матча "Тоттенхэм" пропустил еще трижды. Гнабри оформил хет-трик, а Левандовски - дубль. 2:7, и будущее Маурисио Почеттино начинает вызывать опасения.

На второе место в группе В вышла "Црвена Звезда", также добившаяся волевой победы. Со счетом 3:1 сербы дома переиграли "Олимпиакос". На 37-й минуте Рубен Семеду вывел греческий клуб вперед, но все надежды на успех гостей рухнули во второй половине встречи после удаления Яссина Бензия. Голы Милоша Вулича, Неманьи Милуновича и Ричмонда Боакье принесли белградцам победу. После двух туров в активе "Баварии" - 6 очков, 3 - у "Црвены Звезды", по 1 - у "Тоттенхэма" и "Олимпиакоса".

В группе А вторую победу подряд одержал "ПСЖ", в гостях победивший "Галатасарай" - 1:0. Ранее "Реал" и "Брюгге" сыграли 2:2.

В группе С вторую победу праздновал "Манчестер Сити", обыгравший загребское "Динамо" - 2:0. "Шахтер" победил "Аталанту" - 2:1. У хорватской и украинской команд по 3 очка, а вот открытие прошлого сезона в Серии А пока без очков.