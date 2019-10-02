Новости

Российские волейболисты обыграли Канаду, уступая по сетам 0:2 11:12
У кроссовера Volvo XC40 появится багажник под капотом 11:02
Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота 10:56
"Газпром": Рынок газа Китая скоро будет сравним с европейским 10:42
В Волгограде торговый центр эвакуировали из-за змеи 10:39
У двух жителей Приамурья нашли 114 кг марихуаны 10:34
В Прикамье мошенники обманывали пожилых под видом сотрудников МЧС 10:23
Китай впервые стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России 10:21
Шредер высказался за скорейшее налаживание диалога между ЕС и Россией 10:19
Крымский мост покрыли стабильной сотовой связью 10:17
Сен-Джон намекнул Нурмагомедову на поединок 10:10
Серийный кроссовер Genesis GV80 максимально приближен к концепту 10:00
На Сахалине вылечили пациента после 25-минутной остановки сердца 09:57
ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 09:44
Где в России можно снять жилье меньше чем за 500 рублей в сутки 09:35
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом 09:31
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой 09:25
Во Владивостоке собака помогла поймать мужчину, убившего кондуктора 09:18
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами 09:18
Новые BMW X5 M и X6 M поразили мощностью и динамикой 09:11
В Красноярске сгорел памятник культурного наследия 09:05
Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма 08:57
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти в три раза больше себя 08:44
Порошенко: "Формула Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России 08:02
В Роскачестве рассказали, можно ли нагревать пластиковую посуду 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 09:44
Рубрика: В мире

ДНР и ЛНР прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Текст: Алексей Чуриков

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в совместном заявлении прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Текст заявления опубликовало агентство ДАН. Руководители республик подчеркнули, что таким образом киевские власти признали особое право Донбасса самостоятельно определять свою судьбу.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Как президент Украины объяснил "формулу Штайнмайера" согражданам

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - подчеркнули Пушилин и Пасечник, добавив, что республики продолжат вести переговоры в Минске, чтобы достичь полного самоуправления и самоопределения.

Власти Донбасса призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия. "Когда он (Зеленский - прим. "РГ") говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", отметили в ЛНР и ДНР.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла

Пушилин и Пасечник также обратили внимание на слова Зеленского о том, что Киевом будет принят некий новый закон об особом статусе региона. "Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами", заявили республиканские власти. Кроме того, руководители ЛНР и ДНР особо подчеркнули, что в противном случае будут "считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений", и для них они "будут юридически ничтожны".

В завершающей части заявления власти республик призвали Владимира Зеленского к прямому диалогу. "Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - заключили Пушилин и Пасечник.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Два чиновника дадут показания в конгрессе США по делу об импичменте
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет