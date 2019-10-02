Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в совместном заявлении прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Текст заявления опубликовало агентство ДАН. Руководители республик подчеркнули, что таким образом киевские власти признали особое право Донбасса самостоятельно определять свою судьбу.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - подчеркнули Пушилин и Пасечник, добавив, что республики продолжат вести переговоры в Минске, чтобы достичь полного самоуправления и самоопределения.

Власти Донбасса призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия. "Когда он (Зеленский - прим. "РГ") говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", отметили в ЛНР и ДНР.

Пушилин и Пасечник также обратили внимание на слова Зеленского о том, что Киевом будет принят некий новый закон об особом статусе региона. "Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами", заявили республиканские власти. Кроме того, руководители ЛНР и ДНР особо подчеркнули, что в противном случае будут "считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений", и для них они "будут юридически ничтожны".

В завершающей части заявления власти республик призвали Владимира Зеленского к прямому диалогу. "Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - заключили Пушилин и Пасечник.