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02.10.2019 12:24
Рубрика: Общество

NASA открыло доступ к записанным на Марсе загадочным звукам

Текст: Денис Передельский

Посадочный модуль InSight при помощи очень чувствительного сейсмометра SEIS записал на Марсе удивительные звуки, которые человеческое ухо не способно уловить.

Как сообщается на сайте NASA, если на Марсе приложить ухо к поверхности, то можно услышать целую симфонию звуков. Правда, для этого потребуется специальное сверхчувствительное ухо, которым и оснащен посадочный модуль InSight.

Речь идет о сейсмометре, который был разработан специально, чтобы записывать марсианские звуки. К таковым относятся, например, сейсмические волны "марсотрясений", которые распространяются в глубинах Красной планеты.

Фото: Caltech / R. Hurt (IPAC)
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Сообщается, что в общей сложности сейсмометр зафиксировал около 100 событий. Из них 21 ученые идентифицировали как "марсотрясения". Остальные события тоже могут быть "марсотрясениями", но ученые не исключают и других причин их возникновения.

Прослушать странные звуки, записанные фактически под поверхностью Красной планеты, можно на сайте NASA. Доступ к ним является свободным. Речь идет о событиях, которые произошли 22 мая 2019 года и 25 июля 2019 года.

Звуки были записаны "датчиками очень широкого диапазона", установленными на SEIS. Они более чувствительны на очень низких частотах - как раз на тех частотах, которые не способно уловить человеческое ухо.

Чтобы звуки стали слышны через наушники, специалисты обработали записи. Они напоминают рокот. Кстати, первое из упомянутых "марсотрясений" имело магнитуду около 3,7, а второе - магнитуду около 3,3.

По мнению ученых, марсианская кора напоминает симбиоз коры Земли и Луны. На нашей планете трещины в коре "запечатываются" с течением времени, когда вода заполняет их новыми минералами.

Это позволяет звуковым волнам проходить по "старым трещинам" непрерывно. На Луне кора более сухая, поэтому трещины там не запечатываются. Из-за этого звуковые волны рассеиваются, а не двигаются по прямой линии.

Марс с испещренной кратерами поверхностью больше похож на Луну, чем на Землю. Поэтому сейсмические волны на нем способны звучать в течение минуты или даже чуть более того, в то время как землетрясения на Земле порождают звуковые волны, приходящие и уходящие за считанные секунды.

К слову, SEIS фиксирует и другие шумы, не связанные с "марсотрясениями", а, например, связанные с порывами ветра. Их приходится отфильтровывать, и команда миссии InSight уже научилась распознавать различные звуки.

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