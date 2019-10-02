Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни

Серебряный призер Олимпиады-2018 года российский фигурист Михаил Коляда пропустит месяц из-за хронического синусита.

24-летний призер Олимпиады в командных соревнованиях испытывает проблемы со здоровьем с декабря прошлого года. Тогда фигурист из-за обострения синусита даже попал в больницу и едва не пропустил чемпионат России. В итоге он выступил и даже смог завоевать второе место.

Однако недомогание напомнило о себе незадолго до командного чемпионата мира 2019 года, которое Коляда пропустил. Вот и на этот раз болезнь оставила спортсмена без тренировок и соревнований на месяц.

"Это все те же проблемы, что были и в прошлом сезоне, - хронический синусит. В конце октября будет операция. Только через месяц можно будет возобновить тренировки", - сказала ТАСС тренер Коляды Валентина Чеботарева.

Ранее стало известно, что нынешний сезон досрочно завершила пара Александр Энберт и Наталья Забияко. Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире и бронзовые призеры чемпионата мира в парном фигурном катании пошли на такой шаг из-за рекомендаций врачей. Они посоветовали Энберту на время приостановить карьеру.