Футболист "Брюгге" набьет две татуировки в честь дубля в ворота "Реала"

Нападающий бельгийского "Брюгге" Эммануэль Деннис перед игрой с мадридским "Реалом" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов пообещал набить себе татуировку, если сможет забить гол в предстоящем матче. В итоге нигериец оформил дубль, а после встречи заявил, что сделает в честь этого события две татуировки сразу.

Иг

ра группы A, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. Деннис отличился на 11-й и 39-я минутах.

По окончании встречи журналисты поинтересовались у форварда, сдержит ли он свое обещание. "Тогда я сделаю сразу две татуировки", - сказал Деннис, чьи слова приводит RTL.