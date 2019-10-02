ГАИ отключит камеры в непогоду

Если на улице непогода, если на дороге идут ремонтные работы, если не работает светофор или регулирование движения происходит вручную, то камеры фотовидеофиксации нарушений должны быть отключены.

Такое указание дала Госавтоинспекция МВД России во исполнение поручений президента России по итогам заседания Госсовета. Примечательно, что это указание, как подтвердили корреспонденту "РГ", подписано 29 августа этого года. Тогда же оно было направлено в регионы. Но известно о нем стало только вчера, после того, как о нем в соцсетях сообщила эксперт по безопасности дорожного движения, юрист Екатерина Соловьева.

В документе говорится, что комплексы не должны работать при непогоде или ночью, когда невозможно достоверно установить номер регистрационного знака, марку, модель машины или другие обстоятельства нарушения. Например, наличие разметки. А также в случаях, если о наличии камеры водитель не предупрежден соответствующей табличкой.

Если не работает светофор или регулирование движения осуществляется в ручном режиме инспектором, то камера также должна быть отключена. При проведении ремонтных работ на дороге она также должна быть выключена, кроме тех случаев, когда она фиксирует скорость проезда при наличии временных знаков.

Камера должна быть отключена и при наличии неоднократных жалоб на некорректность работы этого устройства.

Впрочем, отключение камеры не означает, что ее обесточат. Ее отключат от обработки нарушений. Однако фиксировать проезд транспортных средств она продолжит.

Если у местного ГИБДД истечет договор на отправку заказных писем, то в такой ситуации должна прекратиться и обработка материалов с комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Эти рекомендации действительно помогут избавиться водителям от незаконных штрафов. Жаль только, что они появились не в виде нормативного акта, а в качестве указания. То есть ссылки на это указание в суде не помогут установить невиновность водителя. Хотя, как заверили в Госавтоинспекции, в рамках поручения президента сейчас идет работа над созданием такого нормативного документа.

А пока этот документ только в помощь самим местным органам ГИБДД. Если, например, они получают большое количество жалоб на некорректную работу той или иной камеры, они попросту могут перестать обрабатывать с нее информацию до приведения ее работы в порядок. При этом сослаться именно на это указание. До этого документа при отказе оформления штрафов с таких устройств они должны были брать всю ответственность на себя. Понятно, что не многие обладали такой отвагой, чтобы спорить с владельцами камер - местными властями.

Кстати, в этом документе говорится и о том, что от общего количества зафиксированных с помощью камер фактов нарушений четверть материалов не может быть использована для вынесения постановлений. А в 22 регионах этот показатель значительно выше. В том числе в Москве, Севастополе, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Смоленской и Самарской областях.

Если не работает светофор или движение регулирует инспектор, то камера не должна работать

Напомним, что презумпция виновности автовладельца при фиксации нарушения автоматическими камерами распространяется только на то, что не требуется доказывать, кто сидел за рулем.

Однако сам факт нарушения требует доказательств. И снимок с такой камеры - лишь одно из них и не имеет преимуществ над другими.