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02.10.2019 12:28
Рубрика: Экономика

"Газпром": "Северный поток-2" можно достроить за 4-5 недель

Текст: Роман Маркелов
На завершение строительства газопровода "Северный поток-2" нужно еще 4-5 недель. Об этом заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, можно закончить строительство за указанный срок, но в любом случае у компании для этого есть еще ноябрь и декабрь.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Северный поток построен на 83 процента

Если на прокладывание газопровода не будет получено согласие Дании, то маршрут газопровода пройдет через нейтральные воды, сообщил Зубков. При этом он уточнил, что строительство все-таки целесообразнее ближе к Дании.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что ведомство ожидает разрешения Дании на прокладывание "Северного потока-2" через ее территориальные воды. Зубков уточнял, что у Дании нет объективных причин не согласовывать заявку на строительство.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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