"Газпром": "Северный поток-2" можно достроить за 4-5 недель

На завершение строительства газопровода "Северный поток-2" нужно еще 4-5 недель. Об этом заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

По его словам, можно закончить строительство за указанный срок, но в любом случае у компании для этого есть еще ноябрь и декабрь.

Если на прокладывание газопровода не будет получено согласие Дании, то маршрут газопровода пройдет через нейтральные воды, сообщил Зубков. При этом он уточнил, что строительство все-таки целесообразнее ближе к Дании.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что ведомство ожидает разрешения Дании на прокладывание "Северного потока-2" через ее территориальные воды. Зубков уточнял, что у Дании нет объективных причин не согласовывать заявку на строительство.