Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была запретить полеты над регионом, где ведутся боевые действия. Министр иностранных дел страны Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг данной ситуации.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Российская сторона проявила готовность оказывать следствию помощь. Были проведены соответствующие исследования производителя ракеты, однако международная комиссия не приняла к сведению эти доводы. В ходе технического расследования Москва так и не получила ответа на предложение провести совместные следственные эксперименты.