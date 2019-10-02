Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет

Токио выражает решительный протест Пхеньяну в связи с запуском двух баллистических ракет, одна из которых упала в японской эксклюзивной экономической зоне. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что действия Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Абэ также отметил, что Япония находится в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и международным сообществом по проблеме КНДР, пишет ТАСС.

Напомним, по данным японского правительства, в среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них достигла эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. Об ущербе рыболовецким судам информации пока нет. В Пхеньяне эти запуски пока не комментировали.