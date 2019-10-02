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02.10.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверный бум не думает утихать в России

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Бум на кроссоверы не думает утихать в России - продажи сегмента SUV составили за восемь месяцев текущего года 449 744 единицы, что эквивалентно 43,3% рынка. Вместе с тем, статистика продаж демонстрирует, что агрегатные связки SUV, которые выбирают наши соотечественники, подчас радикально различаются у автомобилей разных марок.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Так, согласно исследованиям агентства "Автостат", самый популярный на нашем рынке кроссовер Hyundai Creta (первое место рейтинга с показателем 45 561 единиц) выбирают в подавляющем большинстве случаев (74%) в переднеприводном исполнении и с "автоматом" (72%). При этом в случае с ключевым конкурентом - Renault Duster - (вторая строчка рейтинга с показателем 24 512 проданных машин) ситуация другая. Эту модель приобретают в основном в полноприводном варианте (90%) и по преимуществу с "механикой" (85%).

В то же время третий призер рейтинга - Kia Sportage - (23 005 единиц) почти одинаково популярен в переднеприводном варианте (45%) и с трансмиссией 4х4 (55%), а доля выбравших автоматическую трансмиссию очень высока (84%).

Далее в списке популярности расположились Volkswagen Tiguan, Lada 4х4, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Skoda Kodiaq, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. Интересно, что в этой десятке самых продаваемых SUV дизельные исполнения не предлагаются для Hyundai Creta, Lada 4x4, Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним также, что версии на тяжелом топливе лишился после смены поколений и Nissan Qashqai. В рейтинге указан 1% проданных дизельных машин, однако речь идет об автомобилях прошлой генерации, уже не представленных на дилерских складах.

Что касается типа трансмиссий, помимо Kia Sportage "автомат" наиболее популярен у Nissan Qashqai (84%), Skoda Kodiaq (87%), Volkswagen Tiguan (88%) и Toyota RAV4, а Mitsubishi Outlander предлагается у нас исключительно с вариатором.

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#Lada #Toyota #Hyundai #Kia