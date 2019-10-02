"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" не смог набрать очки в первом домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2.

"Атлетико" в последние годы в России частый гость, и ни один из предыдущих шести визитов "матрасников" в нашу страну не принес отечественным клубам ничего хорошего: лишь две ничьи при четырех поражениях. Однажды, кстати, поделить очки с испанским грандом удалось как раз "Локомотиву", который сыграл с "Атлетико" в Черкизове 3:3. Но было это в далеком 2007-м в рамках Кубка УЕФА, когда за мадридцев еще играли Агуэро и Форлан, а у "Локо" забивали Одемвингие и Билялетдинов. Последнее свидание с "матрасниками", датированное прошлой весной, закончилось для "железнодорожников" куда печальнее. На "Ванда Метрополитано" они проиграли 0:3, а дома в ответной встрече были разбиты и вовсе 1:5.

Впрочем, бояться аналогичных разгромов на этот раз москвичам не стоило. Хотя бы потому, что "Атлетико", даже набирая очки в чемпионате, выглядит пока сыровато - Диего Симеоне прилично обновил состав, и перестройка сказывается. Особенно на атакующих действиях - в прошлом туре против мадридского "Реала" "матрасники" сподобились нанести первый удар в створ только в добавленное время и сыграли 0:0. "Локомотив" же, напротив, на подъеме после побед над "Байером" в Лиге чемпионов и "Зенитом" в чемпионате России. Так что московский клуб имел все основания рассчитывать как минимум на ничью.

Симеоне ожидаемо выставил предельно боевой состав, несмотря на тяжелый календарь. В стартовом туре Лиги чемпионов "Атлетико" еле спасся с "Ювентусом" (2:2), и для выхода из группы испанцам очки очень нужны. Из неожиданностей можно отметить разве что замену на правом фланге обороны. Киран Трипьер, ответственный у гостей за большинство стандартов, уступил место Сантьяго Арьясу. У "Локо" же, с учетом травмированных братьев Миранчуков, стартовые сочетания еще более предсказуемые. И главные надежды в атаке москвичей были связаны с Крыховяком и Смоловым.

О нападении однако в первые минуты "железнодорожники" и не помышляли. "Атлетико" забрал себе мяч и территорию и принялся "Локомотив" методично душить. Но москвичи к такому повороту, разумеется, были готовы и оборонялись очень аккуратно. Лишь раз они дали слабину, когда на 19-й минуте после подачи углового проморгали Диего Косту. Это могло оказаться фатальным, но самый звездный форвард "матрасников" с метра умудрился не попасть по пустым воротам.

Больше подобных вольностей защита "Локо" до перерыва сопернику не позволяла. И даже вынужденная замена получившего повреждение Жемалетдинова на Идову дисбаланса в игру москвичей не внесла. Более того, именно свежий нигериец перед самым перерывом мог завершать контратаку, однако пробил выше цели - 0:0 по итогам первой половины.

Едва выйдя из раздевалки, "Локомотив" получил-таки гол. Мората прорвался справа, отдал мяч набегавшему Жуану Феликсу, и тот со второй попытки поразил цель. Первый удар португальца Гильерме отбил, а вот с добиванием шансов справиться у него уже не было. Для Феликса, купленного "Атлетико" этим летом у "Бенфики" за сумасшедшие 126 миллионов евро, этот гол стал первым в Лиге чемпионов. Минуло лишь десять минут, а Гильерме пришлось снова лезть за мячом в сетку. На этот раз Феликс левого фланга разогнал атаку, и мяч транзитом через Косту попал к Томасу Парти, который с близкого расстояния промахнуться не мог - 2:0 к 58-й минуте.

С учетом того, насколько надежно "Атлетико" играет в обороне, такой счет был, по сути, приговором. Прекрасно понимал это и враз притихший, заполненный до отказа стадион. Лишь южная фанатская трибуна продолжала гнать "Локо" вперед. "Железнодорожники" были вынуждены раскрываться, рискуя пропустить еще больше. На 73-й минуте их активность чуть не принесла плоды, но убийственный удар Крыховяка в каком-то невообразимом прыжке парировал вратарь "Атлетико" Ян Облак.

Этот эпизод оказался единичной вспышкой. Испанцы в концовке засушили игру - в этом они признанные мастера - и народ, не дожидаясь финального свистка, массово отправился на выход. "Локомотив" проиграл, хотя и очень старался. Но пока никакой катастрофы для московского клуба этот результат не несет. С учетом поражения "Байера" в параллельном матче от "Ювентуса" (0:3) команда Юрия Семина сохраняет неплохие шансы как минимум на третье место в группе и еврокубковую весну. В компании с "Атлетико" и "Юве" едва ли можно всерьез рассчитывать на большее.