Магнуссон: Матч с "Лудогорцем" был ужасным. Но мы проиграли битву, не войну

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи армейцев с "Эспаньолом" в групповом этапе Лиги Европы. В интервью "РГ" исландец признался, что команде нужно отойти от крупного поражения в матче первого тура с "Лудогорцем" (1:5).

Матч с "Лудогорцем" - что это было?

Хердур Магнуссон: Ужас. Мы были унижены и хотим извиниться перед болельщиками. Но в футболе такое случается. Проиграна битва, не война. Хорошо, что следующий матч у нас домашний. На своем поле всегда легче, чем на выезде.

"Эспаньол" тоже не очень ярко начал в Лиге Европы, сыграв вничью с "Ференцварошем".

Хердур Магнуссон: Так это здорово. Нам обязательно надо побеждать в четверг, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Хотя соперники у нас непростые. Тот же "Лудогорец" - очень крепкая команда, они здорово смотрелись против нас, особенно во втором тайме. До перерыва все было нормально, а вот что произошло потом - не могу понять.

После матча Гончаренко сказал, что такие поражения порой могут пойти на пользу команде. Согласны?

Хердур Магнуссон: Да. Тренер здорово повел себя после игры. Он не стал кричать на нас, ругать. У нас и так небольшая группа футболистов. Нам не хватает травмированных. И мы показываем максимум. Вот когда все вернутся к тренировкам, тогда будет легче. Гончаренко прав: иногда лучше проиграть, чтобы сделать выводы и стать лучше. И хорошо, что такое случилось на старте сезона. Впереди много матчей, и мы можем все исправить.

Многие топ-клубы прохладно относятся к Лиге Европы. Это относится к ЦСКА?

Хердур Магнуссон: Нет, мы не делим турниры. Кроме того, нам очень хочется показать себя в Европе. В прошлом году ЦСКА крупно не повезло. Мы дважды обыграли "Реал" и все равно не вышли из группы. Даже не знаю, кому еще удавалось дважды победить мадридцев в еврокубках. Лига Европы - не Лига чемпионов, но здесь хватает сильных команд. "Арсенал", "МЮ" - это гранды мирового футбола. И игра против них даст нам необходимый опыт.

Полностью интервью с Хердуром Магнуссоном читайте в ближайшее время в "РГ"