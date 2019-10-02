Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

Подписание "формулы Штайнмайера" Украиной - это ожидаемая новость, она дает основания для обсуждения сроков встречи в "нормандском формате" заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это, конечно, давно ожидаемое решение киевских властей, и теперь возникают основания для дальнейшего обсуждения встречи в "нормандском формате", конкретики по срокам", - считает она."До этого в этом не было никакого смысла, поскольку многократные встречи не приводили к результатам и последствиям. Но теперь уже можно обсуждать какие-то сроки, какие-то осязаемые рамки действий", - считает Валентина Матвиенко.

"В формуле все очень четко, пошагово прописано. И если это будет безусловно исполнено, если Донецку и Луганску представят особый статус, то это, конечно, очень ожидаемое давно решение киевских властей", - добавила она.

При этом глава Совфеда предостерегла от искажения сути подписанного документа вследствие "интерпретаций, что дальше делать сторонам".