Михаил Швыдкой, Иван Ургант и Настя Ивлеева получили по две статуэтки ТЭФИ

Вечер. Желтая лампа и Маргулис. Поет под гитару. Из ТЭФИ делают "Квартирник" (ответственный за церемонию в этот раз - канал НТВ, он же ведет телетрансляцию). В зале Маргулиса слушает Вадим Такменев - ведущий вечерней церемонии. Прямо из зала он приглашает на сцену Председателя Совета некоммерческого партнерства комитета индустриальных телепремий Михаила Швыдкого, который разъясняет, что ТЭФИ - не совсем "Квартирник".

Учредители телевизионной премии - крупнейшие корпорации, которые работают на телевизионном рынке. Озвучивает цифру - 629 работ было представлено в этом году на ТЭФИ. 1000 человек голосовали. Среди них - автор этих строк. И должна признаться, что самым трудным было то, что в некоторых номинациях выбор был слишком большой, а в некоторых - слишком маленький.

В зале довольно домашняя - "корпоративная" обстановка. Почти все друг друга знают. Однако появились и новые телевизионные лица. С ними знакомятся - еще в фойе. Их изучают. Для любителей нового скажем сразу - Настя Ивлеева с ее 12 миллионами подписчиков в Instagram (больше, чем у Собчак) на церемонию не пришла. Хотя телепрограмма с ее участием номинируется. Но об этом - позднее.Все пришли нарядные. В зале - свет софитов, экранов мобильных телефонов (все делают селфи и "стримят прямые эфиры") и драгоценных камней (один из спонсоров премии - Mercury).

Всего номинаций вечером - 20. Первая вечерняя - "Информационная программа".

И .... вечерняя церемония продолжает традиции утренней, на которой "урожай "Орфеев" собрал канал "Пятница!" "Пятница! News" обошла "Вести" (канал "Россия 1") и "Все на Матч". Лучший "Ведущий информационной программы" - в этом году Дмитрий Губерниев ("Все на Матч"). Утром Губерниев уже получил ТЭФИ - как лучший спортивный комментатор. В предверии юбилея ведущего (6 октября ему исполнится 45 лет) две статуэтки - это царский подарок. В номинации "Репортер/оператор репортажа" лучшим признан Дмитрий Занин ("Чемпионат Мира LIVE") - канал "Матч ТВ".

Станет ли Алексей Ягудин лучшим интервьюером? Второй год на ТЭФИ все задают друг другу этот вопрос. В прошлом году "Орфей" получила Наиля Аскер-Заде. В этом она также номинируется, как и Федор Бондарчук. ТЭФИ в итоге достается Федору Бондарчуку, программа "Кино в деталях", канал СТС.

"Я ждал. Я рад. Я просто счастлив. Я ждал 15 лет. В октябре этого года программе исполнится 15 лет...", - сказал Федор Сергеевич. - "Я жалею, что не успел поговорить, - с Марком Захаровым, с Гией Канчели..." Зал встал.

В номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" снова победила программа "60 минут" (канал "Россия 1"). Ольга Скабеева и Евгений Попов на ТЭФИ не пришли - трудятся в эфире. Приз получил Александр Митрошенков. Скабеева и Попов не фигурируют в этот раз в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма". Занятно, но Андрей Норкин вручает приз в этой номинации, в которой заявлен и сам. Был бы конфуз, если бы Норкину пришлось награждать самого себя, но лучшим ведущим стал Дмитрий Куликов - ток-шоу "Право знать", канал "ТВ Центр".

В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победило ток-шоу "Агора" Михаила Швыдкого. Михаил Ефимович поблагодарил руководство канала "Россия К" и ВГТРК. Кстати, у Олега Добродеева в этом месяце также юбилей, так что можно говорить о том, что ТЭФИ сильно привязана к датам в этом году.

Михаил Швыдкой получил "Орфея" и в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Получая награду, он попросил выйти на сцену Екатерину Андронникову - легендарную личность. Швыдкой напомнил, что в свое время на ТВ были такие люди, как Каплер, Рязанов и ... Ираклий Андронников. Только ТЭФИ тогда еще не было. Он сказал дочери Андронникова, что ТЭФИ должна быть у них дома, потому что папа ее бы обязательно получил.

В номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" заявлены Александр Паль ("Толя Робот", ТНТ), Владимир Машков ("Медное солнце", НТВ) и Сергей Бурунов ("Мылодрама", "Пятница!"). Победил Сергей Бурунов. Не потому, что это канал "Пятница", а оттого, что этот сериал - прорыв, и возможность для телевизионщиков жестко и бескомпромиссно посмеяться над собой.

Анна Михалкова получила ТЭФИ за сериал "Обычная женщина". Валерий Федорович - продюсер сериала - честно сказал со сцены (Анны не было), что она собрала все призы с этим проектом.

Сериал "Обычная женщина" назван и "Лучшим телевизионным фильмом/сериалом". А его режиссер Борис Хлебников также назван телеакадемиками лучшим среди представителей своей профессии. Со сцены прозвучала новость: второй сезон "Обычной женщины" начнет сниматься через две недели. Об этом рассказали продюсеры. "Полицейский с Рублевки" - лучшая "Телевизионная многосерийная комедия/Ситком", "На ножах" с Константином Ивлевым" - лучшая развлекательная программа. Иван Ургант стал лучшим ведущим развлекательной программы.

У Швыдкого две ТЭФИ, у Урганта - тоже. "Вечерний Ургант" - лучшая юмористическая программа. Дважды обошел "Комеди Клаб", который также был в номинации. И раз уж счет пошел на "двойки" - две статуэтки у программы Агент Show с Анастасией Ивлеевой. Победа в номинациях лучшее "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма". Вот она - сила Интернета, умноженного на телевидение. А у девушки явно прибавится подписчиков в социальных сетях.

Валерий Федорович и Евгений Никишов получили "Орфея" как лучшие продюсеры телесезона. Что справедливо. Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ сказал, что эти ребята "задали новый вектор на российском телевидении". Формально продюсеры ТВ-3 получили награду за сериал "Обычная женщина", но телезрители и профессионалы знают, сколько проектов они запустили, вдохнув новую жизнь в такое понятие, как сериал.

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