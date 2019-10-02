Nissan применил уникальную технологию формовки деталей без пресса

До сих пор считалось, что такой способ формовки деталей трудно применим на практике из-за сложных алгоритмов синхронизации двух рабочих инструментов. Однако в Nissan технологию усовершенствовали и доказали, что изготовить деталь со сложным рельефом можно без штамповки.

Метод называется инкрементальной формовкой - процесс обработки листового металла пуансоном по заданной траектории. Грубо говоря, пуансон выдавливает необходимое углубление в поверхности, которой могут служить металлы разной прочности и пластики.

В Nissan технологию усовершенствовали: один сферический наконечник выполняет роль формовщика, второй, находящийся с противоположной стороны, как бы обводит создаваемый контур, что повышает точность изготовления необходимой детали.

В компании заявили, что рассматривают применение технологии в изготовлении запасных частей, причём и для ретро-моделей. Это становится возможным и выгодным благодаря тому, что при инкрементальной формовке не требуется создание дорогостоящих прессовых станков и форм и их отладка. Также такой метод формовки может оказаться задействованным в производстве мелкосерийных моделей или концептов.