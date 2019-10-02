Денису Евдокимову, командиру воздушного судна RRJ-95B, потерпевшего катастрофу в мае этого года в Шереметьево, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в СК РФ. Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

По мнению следователей, летчик "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево", после чего произошло "разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа". Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, что самолет 5 мая 2019 года следовал сообщением Москва - Мурманск. На борту находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.